100款「18禁玩具」陪吃飯！首間「情趣用品」餐館令人好害羞

全台首間「情趣用品」主題餐酒館「房間餐酒」，近期於台北東區正式登場。店內牆上掛著的裝飾品，乃是按摩棒、飛機杯等百餘款各種精美的「大人系玩具」，連菜名、酒名都是「雪梨歌劇院來場四重奏的喘息」、「歐洲的貴妃椅上我們高潮迭起」等令人臉紅心跳的名稱。甚至用餐時，還會提供情趣玩具的展示服務，喜歡就能直接購買。

從外觀上來看，「房間餐酒」（The Room Bistro）與一般的餐酒館並無差異，但由於創業者認為，「性」與「情趣用品」都是十分健康的事情，因此以「食色性也」的基礎，將情趣用品與餐酒館相互結合，精選SVAKOM、FUN FACTORY、LELO等12個國際知名的情趣用品，打造全台首間情趣用品主題餐酒館。除了增進用餐情趣，也提供一個大方了解成人玩品的選物店。

走進房間餐酒館內，正中央就是一張單人床，並以一對激戰中的男女塑像，傳達出房間特殊的情慾氛圍。床上還準備了手銬、皮鞭、眼罩等多款情趣玩具，以及會令BDSM愛好者露出會心一笑的小玩意，都可以讓賓客作為拍照道具使用。至於牆壁上，除了帶有暗示感的霓虹燈、海報外，也展示有約百款的男女玩具，分門別類、花樣眾多，絕對會令平日少接觸的民眾感到驚訝不已、大開眼界。

不只是看，也能玩！正因要宣導正確的性觀念，因此每當賓客用餐空檔時，店家會隨機提供一款情趣用品上桌，讓客人實際把玩，同時店員也可提供正確的使用諮詢。同時店內提供線上商城，販售約600款的情趣用品。業者就透露，曾有一對男女友人前來，各自拿到適用於對方的玩具，結果就在一陣熱烈討論中，成功拉近彼此的距離。

扣除掉情趣用品元素，房間其實仍是一間有趣的餐酒館。店內共有炸、滷、炒、烤等4大類型食物，多是採中西合併的創意手法調理，並有近30款以啤酒為基底的特調酒飲。「豬耳邊酥語」是將豬耳朵先滷後炸，再搭配特製蕃茄乾與蕃茄醬汁，酥中帶脆，每份180元。「紹興奶汁微醺小棒腿」則是透過紹興酒製程的奶油醬汁，帶來輕薄的酒意，每份380元。

以滷味為主的「酒池肉林餐」，配料都是先滷再烤，藉此增添香氣，另外還有愛在胡志明酸辣甜醬、大馬情人肉骨茶醬汁等15種特殊醬汁可供搭配，每份680元。其他如「舔豆豆那邊」、「兩個人可以做很多事」、「今晚吃我下麵」等帶有暗示性的菜名，也都是不同的用餐選擇。

酒飲部份，店內的調酒多是以啤酒為基底，並有多款精釀啤酒可供選擇。酒名也更加露骨大膽，很容易為成人之夜快速加溫。業者也表示，其實自去年底開業以來，店內來客男女比例相當。但也因主題、飲品偏向成人市場，因此針對18歲以下來客，也會加以管制。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【房間餐酒館】