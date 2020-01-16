古典帝王風好看好吃！W Hotel與Wedgwood推聯名下午茶

喝下午茶當然要好吃又好看！台北W Hotel的紫艷酒吧，與英國居家品牌Wedgwood，宣布2020年共同合作聯名下午茶，第一聯名系列取名為「FLOWERY YEN 花艷」，首系列充滿東方古典風，以Wedgwood旗下Wonderlust漫遊美境、Paeonia Blush牡丹兩系列餐瓷，搭配5款港式糕點、3款蒸點、六款香港風茶飲，即日起已經上市。

在糕點與蒸點的擺盤上，使用Wonderlust漫遊美境，以極具東方色彩、圖騰的餐瓷為主，襯出絕佳的食欲感。紫艷中最經典的金沙芝麻蛋撻，有芝麻內餡與巧克力奶油，入口濃郁，另一款小巧可愛的玫瑰鴛鴦凍，以陳年普洱茶加入玫瑰製作成茶凍，同樣都擺放在瑰麗紅寶或東方珍寶的盤子上，彷彿古代帝王享用的糕點。

經典的蒸點翡翠魚子賽螃蟹，使用台灣豬肉、三星蔥與蟹肉為餡，搭配菠菜汁製作的外皮，擺放在用色大膽的藍塔物語以及山茶花之戀瓷盤上，是精緻的港式風潮。

其他點心包括桂花棗泥糕、椰蓉奶酥餅、原汁杏仁蛋糕捲、黑松露龍蝦金筍餃與牛肝菌菩提素菜包。茶飲方面則使用牡丹餐瓷，入口就是貴氣感十足，還有多款港飲特調如鴛鴦奶茶、鹹檸七等可選擇。