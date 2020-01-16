台北當代藝博會開幕 艾未未「行之道」呈現難民處境

第二屆台北當代藝術博覽會今天舉行預展，明天正式對公眾開放。今年共計有國內外99件畫廊參加，七成以上是國際畫廊。今天雖是僅對專業人士開放的預展，展場內已是人潮洶湧，朱銘雕刻作品「排隊」旁便是排隊進餐廳的人群，相映成趣。

台北當代藝術博覽會聯合總監任天晉表示，台北當代繼續透過藝術、講座、互動及參與式的體驗，獻上一系列精心策畫的節目，吸引來自台北及其他地區的藏家、畫廊及更廣泛的藝術社區，同時彰顯台北在藝術舞台上占主導性的文化地位。

本屆台北當代首次在藝博會展場外展示作品。除了在場館內包括豪華朗機工、朱銘、陳萬仁的裝置藝術外，更在台北市的著名城市地標展出巨型的影像委託作品。如邀林明弘為首個「台北 101 x 台北當代」創作委託藝術品，於台北101 這座城市地標的玻璃幕牆外，打造出如同置身在萬花筒內的奇幻世界，反映過去和現在的城市景觀。

裝置藝術是此次展場的焦點。大陸藝術家艾未未以難民為題，呈現大型創作「行之道」。這是一艘載滿人物的充氣船，其靈感源於難民歷經海上風險來到歐洲的船隻。 2016 年，艾未未看著這些船抵達岸邊，企圖將這樣的經歷放到了一個里程碑的高度。在「行之道」中，他強調了絕望的乘客所面臨的危險，並用許多這樣的船隻所使用的材料充氣 PVC 呈現，將個人經歷轉化為對造成這場全球災難的政治力量的普遍控訴。

今年台北當代藝博會有多個導覽活動。台北當代藝術中心將舉行 14 個導覽團，從歷史與國際視角，介紹精選會展亮點；亦與 Little Art 合作，舉行四場兒童專屬的藝術導覽，透過體驗式學習，培養孩童早期藝術欣賞能力。