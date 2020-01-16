親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

黃國昌下一步 除了當律師也想轉戰主持人

預防動物虐待：在黑名單與個資法之間找出路

LONGCHAMP網購上線了 坎達爾珍娜拎線上限定最新款

2020-01-16 20:41聯合報 記者楊詩涵／即時報導

LONGCHAMP宣布網路精品店正式上線，躋身網購服務，為慶祝電商啟動，同時推出僅限網路獨家訂製的My Pliage Signature字母摺疊包新款，搶先全亞洲在台灣開賣。

LONGCHAMP網路精品店的品項，包括各式包款、配件，且不定期推出訂製服務，一般商品預計3至5天即可送達，若特殊訂製款則需4至8星期；網路精品店提供的另一項服務，則是若透過網購贈禮，可提供免費的禮品包裝、客製化禮卡，方便選、送賀禮。搶先全亞洲推出的線上獨家My Pliage Signature尼龍摺疊包，展現品牌的街頭風設計，訂製服務以亮眼色彩、潮流字母為主，呼應環保議題，包身依尺寸不同來自10至23個不等的回收寶特瓶所製成的布料，字母印刷部分為特殊染色技術，色料固定後無須沖洗，大幅降低水污染，製程環節對環境友善也無化學氣體之排放。

日前品牌大使坎達爾珍娜（Kendall Jenner）就拎著她名字縮寫的K.J款My Pliage Signature訂製包現身洛杉磯、紐約街頭，早前她也前往法國工坊體驗訂製過程，透過行動裝置線上挑選包款配色、訂製字母。首波My Pliage Signature訂製系列可在網路上試玩配色，在3種手提包尺寸和15種包身顏色中挑選喜愛的搭配，進階挑選皮革飾邊、背帶顏色等，袋蓋鈕釦則有白、金與鎳色等14選擇，包身客製至多3個字母縮寫，內襯口袋壓印「LONGCHAMP x 個人姓名縮寫」，講究從裡到外都獨一無二。

圖／LONGCHAMP提供
圖／LONGCHAMP提供
分享
LONGCHAMP品牌大使坎達爾珍娜前往法國工坊體驗My Pliage Sign...
LONGCHAMP品牌大使坎達爾珍娜前往法國工坊體驗My Pliage Signature字母摺疊包訂製服務。圖／LONGCHAMP提供
分享
圖／LONGCHAMP提供
圖／LONGCHAMP提供
分享
LONGCHAMP品牌大使坎達爾珍娜前往法國工坊體驗My Pliage Sign...
LONGCHAMP品牌大使坎達爾珍娜前往法國工坊體驗My Pliage Signature字母摺疊包訂製服務。圖／LONGCHAMP提供
分享
圖／LONGCHAMP提供
圖／LONGCHAMP提供
分享
坎達爾珍娜選搭My Pliage Signature字母摺疊包，上街遛狗。圖／L...
坎達爾珍娜選搭My Pliage Signature字母摺疊包，上街遛狗。圖／LONGCHAMP提供
分享
圖／LONGCHAMP提供
圖／LONGCHAMP提供
分享
坎達爾珍娜以運動風配襯My Pliage Signature字母摺疊包，展現運動...
坎達爾珍娜以運動風配襯My Pliage Signature字母摺疊包，展現運動時尚風格。圖／LONGCHAMP提供
分享

網購品牌

延伸閱讀

魚目混珠！年貨稽查揪出多家名店標示不實

獨／柯以柔消瘦10公斤證照入手 親揭網購3大...

用頭塞滿鏡頭遭網酸　蔡依林神回應被讚爆！

主播小洋裝全身都是洞！「裸膚」出席活動網友全...

凱莉珍娜出賣超模姊「缺牙照」　粉絲直呼：坎達...

2019模特兒排行榜出爐！長腿性感超模Ken...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

「全球10大好客城市」出爐！台東名列第7 台灣唯一

2020-01-16 18:21

連3天2人同行1人免費！高雄最新吃到飽帕里巴黎試營運

2020-01-16 20:25

一次購足網美行頭！李晶晶sunday度假概念店A13登場

2020-01-16 19:54

龍后凍齡秘訣曝光！倩碧宣布全球代言人艾蜜莉亞克拉克

2020-01-16 19:12

情人節就要「滋滋聲」！茹絲葵菲力香料蟹肉3千有找

2020-01-16 18:23

吃3天日本藥粧店止痛藥 28歲女過敏如火燒皮住院1個月

2020-01-16 18:07

動漫節65家爭妍 偶像聲優齊開唱

2020-01-16 18:05

小蠻與邵翔為Hamilton合體放閃無極限 認定彼此承諾要走一輩子

2020-01-16 18:00

遠百信義A13掀戰火 連28天精品5千送5百、餐飲2千送2百

2020-01-16 18:00

毛小孩過好年！蝦皮購物「汪喵寶貝迎新春」寵物用品5折起

2020-01-16 17:42

星辰表「鈦」厲害！棒球好手詹智堯、王溢正也吃驚

2020-01-16 17:01

倫敦蘇富比印象派及現代藝術晚拍 台北萬豪酒店預覽

2020-01-16 16:55

Georg Jensen古董銀雕展登場 王心恬美型帶逛

2020-01-16 16:47

有故事的腕表最吸睛！浪琴3大話題復刻表齊發 網：會買到破產

2020-01-16 16:16

日爆新型冠狀病毒患者 疾管署提升武漢疫情第二級警示

2020-01-16 15:47

巴黎時裝周／Valentino聯名Onitsuka Tiger 全4色曝光

2020-01-16 14:57

2020最強音樂盛典「搖搖滾滾音樂節」 南北雙城重磅登場

2020-01-16 14:20

去年消費主流 保養品、保健食品紅不讓

2020-01-16 14:07

今年 美食外送將擴及上班族早餐

2020-01-16 14:04

人氣蛋糕「Tasweet手作燒菓子」3月熄燈 粉絲：捨不得

2020-01-16 13:32

黑白萬寶龍 火烈鳥粉紅上身聯名限量新系列

2020-01-16 13:07

超美的流蘇紅瓶來了！Jo Malone「英國梨與小蒼蘭」新年限定版限量開賣

2020-01-16 13:05

MCM開賣內睡衣！形象圖性感火辣 過年可以買大紅色來穿

2020-01-16 13:03

U值媒／岳父受死吧》被不正常家庭所折磨變形的人性

2020-01-16 12:53

限量25萬個！7-11「Hello Kitty金鼠年限定萬用包」5款都萌翻　1/23限量加價購

2020-01-16 12:29

680元飛日本！樂桃推限時48小時促銷 1/16晚上9點開賣

2020-01-16 12:27

SWATCH X YOU台灣獨家動物畫布 最萌訂製腕表由你打造

2020-01-16 12:13

過年送禮超氣派！ 10大跨界禮盒品牌

2020-01-16 12:00

最大獎不限航點！華航新春限量機票福袋1月20日開搶

2020-01-16 11:59

華航新春限量機票福袋 20日獨家開搶

2020-01-16 11:36

只送不賣 林試所小物把森林香氛帶到家中

2020-01-16 11:07

想夏天露腿，冬天得保養身體！RéVive光采美體霜夠威

2020-01-16 11:01

身份證有「2、1、4」享住房2折！總統套房214元競標

2020-01-16 10:38

台中新光三越和迪士尼米奇米妮一起過新年

2020-01-16 09:39

家樂福app千萬紅包大方送 每天3次即時開搶

2020-01-16 01:26

LV飛小鮮肉陳立農到巴黎 19歲時尚練習生看男裝秀

2020-01-16 00:54

圍爐加菜全聯隱藏版好料！美型貼體包魚肉不沾手輕鬆煮

2020-01-16 00:36

春夏新裝 PRADA休閒有型 MIU MIU手作個性

2020-01-16 00:05

超市集點換購日本IRIS家電 加碼抽三菱SUV OUTLANDER

2020-01-15 21:38
看更多

熱門文章

收到營業許可函！環狀線確定19日起開放免費試乘

2020-01-16 17:17

環狀線最快19日開放試乘 侯友宜：過年後辦通車典禮

2020-01-16 11:23

明考學測出門穿暖 吳德榮：冷空氣可能大陸冷氣團等級

2020-01-16 07:50

林佳龍批准環狀線！交通部今天發函

2020-01-16 16:36

680元飛日本！樂桃推限時48小時促銷 1/16晚上9點開賣

2020-01-16 12:27

侯友宜：環狀線正式通車後1個月內免費試乘

2020-01-16 12:56

新型冠狀病毒感日本也中？ 疾管署將做新的風險評估

2020-01-16 10:03

北捷8折優惠取消乘客減？ 網友：難道便當漲5塊就不吃飯？

2020-01-16 09:43

春節大樂透從小年夜起連開11天 加碼360組百萬紅包

2020-01-15 22:20

雙北宣布北捷「常客優惠」2月上路 4大票證另有好康

2020-01-16 11:24

命理老師曝12生肖幸運數字 算出最適合買樂透「黃金組合」

2020-01-16 13:42

每日星座運勢／巨蟹財源茂盛謹慎些 愛情運強滾滾

2020-01-16 00:00

北捷常客優惠2月上路 定期票該不該買？

2020-01-16 10:18

大掃除這些姿勢母湯 物理治療師教不歪腰兩招

2020-01-16 09:37

爭議24年 淡北道路環評過了

2020-01-16 00:33

新北萬里規模3.3地震 萬里3級、陽明山2級

2020-01-15 21:35

身份證有「2、1、4」享住房2折！總統套房214元競標

2020-01-16 10:38

小年夜、除夕溫暖 彭啟明：預測春節後期降溫還太早

2020-01-16 08:07

北捷環狀線 年前試營運有望

2020-01-16 00:33

台中爆發首例禽流感 撲殺2400隻土雞

2020-01-16 12:45

限量25萬個！7-11「Hello Kitty金鼠年限定萬用包」5款都萌翻　1/23限量加價購

2020-01-16 12:29

台彩春節加碼8億 大樂透小年夜起連開11天

2020-01-16 00:39

必備年菜是哪道？ 網友指名：少它不用過年

2020-01-16 16:52

完成最後拼圖！新北環狀線十四張站YouBike站點明啟用

2020-01-16 14:35

【弄孫之樂】施鳳兔／快樂在身邊

2020-01-16 06:00

【住在陰陽海邊】施岑宜／礦山裡的送別

2020-01-16 06:00

B型肝炎停藥一年約六成復發 台大建議健保調整給付

2020-01-16 12:10

兒吃麵玩到座椅翻倒 見母拍照一臉無奈網笑翻：拍攝者不救？

2020-01-16 16:41

台灣領軍 亞太六國科學家聯手繪製人類全腦神經圖譜

2020-01-15 22:37

LV飛小鮮肉陳立農到巴黎 19歲時尚練習生看男裝秀

2020-01-16 00:54

高雄第4間！「藏壽司」進駐草衙道 吃完再去開賽車

2020-01-15 21:35

天冷吃完薑母鴨後猝死 醫曝這行為超危險

2020-01-16 20:10

人氣蛋糕「Tasweet手作燒菓子」3月熄燈 粉絲：捨不得

2020-01-16 13:32

「全球10大好客城市」出爐！台東名列第7 台灣唯一

2020-01-16 18:21

日爆新型冠狀病毒患者 疾管署提升武漢疫情第二級警示

2020-01-16 15:47

交通部：原則16日核准捷運環狀線營運

2020-01-15 22:39

影／貓咪也會看家！一挑三對抗土狼 飼主都傻眼

2020-01-16 12:17

備戰防流感 慢性病患快打疫苗

2020-01-16 02:44

廢棄稻桿有這麼多用途 黃偉哲拜託農民：別燒稻草了

2020-01-16 14:43

環委都沒有交通專業 如何把關？

2020-01-16 00:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top