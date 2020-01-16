LONGCHAMP網購上線了 坎達爾珍娜拎線上限定最新款

LONGCHAMP宣布網路精品店正式上線，躋身網購服務，為慶祝電商啟動，同時推出僅限網路獨家訂製的My Pliage Signature字母摺疊包新款，搶先全亞洲在台灣開賣。

LONGCHAMP網路精品店的品項，包括各式包款、配件，且不定期推出訂製服務，一般商品預計3至5天即可送達，若特殊訂製款則需4至8星期；網路精品店提供的另一項服務，則是若透過網購贈禮，可提供免費的禮品包裝、客製化禮卡，方便選、送賀禮。搶先全亞洲推出的線上獨家My Pliage Signature尼龍摺疊包，展現品牌的街頭風設計，訂製服務以亮眼色彩、潮流字母為主，呼應環保議題，包身依尺寸不同來自10至23個不等的回收寶特瓶所製成的布料，字母印刷部分為特殊染色技術，色料固定後無須沖洗，大幅降低水污染，製程環節對環境友善也無化學氣體之排放。