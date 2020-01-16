一次購足網美行頭！李晶晶sunday度假概念店A13登場

現代人生活幾乎離不開社群平台，尤其因應臉書、IG的經營模式，出遊拍照的標準已從「到此一遊」的紀錄變成精心擺拍的「網美照」，因此穿搭造型當然也要格外用心搭配過囉！時尚名媛Crystal李晶晶創立的sunday度假概念店今日在遠百信義A13盛大開幕，網羅各種度假搭配用的品項，從帽款、比基尼到保養品等，讓出國遊玩想輕鬆拍出網美照的消費者可以一次準備好所有造型行頭。

剛從馬爾地夫回來的李晶晶表示，出國旅行一定會帶上帽子，「除了防曬遮陽之外還能打造個人風格、預防髮型被風吹亂，再麻煩也要塞進行李箱。」她也建議如果過年期間有到熱帶國家度假的計畫，可以準備兩、三套比基尼隨興混搭，方便又有型。