一次購足網美行頭！李晶晶sunday度假概念店A13登場
現代人生活幾乎離不開社群平台，尤其因應臉書、IG的經營模式，出遊拍照的標準已從「到此一遊」的紀錄變成精心擺拍的「網美照」，因此穿搭造型當然也要格外用心搭配過囉！時尚名媛Crystal李晶晶創立的sunday度假概念店今日在遠百信義A13盛大開幕，網羅各種度假搭配用的品項，從帽款、比基尼到保養品等，讓出國遊玩想輕鬆拍出網美照的消費者可以一次準備好所有造型行頭。
剛從馬爾地夫回來的李晶晶表示，出國旅行一定會帶上帽子，「除了防曬遮陽之外還能打造個人風格、預防髮型被風吹亂，再麻煩也要塞進行李箱。」她也建議如果過年期間有到熱帶國家度假的計畫，可以準備兩、三套比基尼隨興混搭，方便又有型。
從小在中南美洲長大的品牌創意總監Dina林玉倫，這次選擇用清爽的大地色系搭配木頭和石頭色調打造sunday遠百信義A13渡假概念店充滿熱帶風情的店裝，店內販售比基尼品牌Voda Swim、國際知名Ecua-Andino經典巴拿馬帽、罩衫、草編鞋等各式渡假配件，還有該店少量引進的專業級護膚保養品牌德卡保養品Dermalogica等等。其中Ecua-Andino兩款新品草呢帽、四款經典美沿帽都是遠百信義A13店獨家販售。此外為了慶祝開幕，也推出消費滿1,000元贈送vodapower鋼杯等限定優惠。
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