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龍后凍齡秘訣曝光！倩碧宣布全球代言人艾蜜莉亞克拉克

2020-01-16 19:12聯合報 記者劉小川／台北即時報導

以演出影集《冰與火之歌：權力遊戲》中的經典角色龍后，走紅全球的國際女星艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke），被紐約保養品牌倩碧（CLINIQUE）相中，簽下成為品牌全球首位代言人，首波龍后代言的愛用品也曝光，就是倩碧iD奇蹟乳系列，即將推出的平衡修護奇蹟亮顏乳，講究每個人能夠自由搭配，依照自己的肌膚狀況，訂製出20款的美肌特調。

龍后艾蜜莉亞克拉克近期人氣水漲船高，最近演出浪漫喜劇電影《去年聖誕節》，還有《星際大戰外傳：韓索羅》、《魔鬼終結者:創世契機》等，33歲的她，對於慈善事業也付出不少，2019年3月慈善公益團體「Same You」，幫助腦部創傷與中風患者

艾蜜莉亞克拉克表示，自己是倩碧長期的愛用者，很喜歡這品牌帶來的自信與快樂。倩碧全球品牌總裁Jane Lauder也坦言自己被艾蜜莉亞克拉克鎖吸引，因為她的樂觀積極，追求不斷成長的現代新女性，而且也是品牌忠實使用者，希望藉此鼓勵更多人，發掘屬於自己的獨特保養。

為了訴求每個人保養狀態不同，艾蜜莉亞克拉克代言倩碧的首款商品就是平衡修護奇蹟亮顏乳，可以依照每個人的膚質狀況，調配出屬於自己的保養亮顏乳，可以上網追蹤#iDYourself，獲取最新資訊。

龍后艾蜜莉亞克拉克，成為倩碧首位全球代言人。圖／倩碧提供
龍后艾蜜莉亞克拉克，成為倩碧首位全球代言人。圖／倩碧提供
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龍后艾蜜莉亞克拉克，成為倩碧首位全球代言人。圖／倩碧提供
龍后艾蜜莉亞克拉克，成為倩碧首位全球代言人。圖／倩碧提供
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品牌患者中風

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