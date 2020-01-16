親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

抓肥貓金管會再出招 824家上市櫃公司受影響

Gogoro擦撞砂石車 6旬婦受困車底大腿骨折送醫

情人節就要「滋滋聲」！茹絲葵菲力香料蟹肉3千有找

2020-01-16 18:23聯合報 記者魏妤庭／即時報導

情人節帶另一半吃大餐，絕對少不了「滋滋聲」。茹絲葵牛排11月17日起推出節慶套餐，包含菲力佐香料蟹肉、菲力牛排與半份新鮮龍蝦、菲力佐香酥松露、經典頂級肋眼或紐約牛排等，最低2,890元到3,500元間。

茹絲葵牛排1月17日到2月16日間限時推出4款節慶限定套餐，其中，獨家配方的菲力佐香料蟹肉，使用頂級藍蟹肉，搭配獨家紐奧良辛香料，咬勁十足，菲力口感軟嫩。另有菲力佐香酥松露、經典頂級肋眼或紐約牛排、菲力牛排與半份新鮮龍蝦等，提供消費者選擇。

茹絲葵牛排表示，每份套餐都含有一杯頂級義大利氣泡酒及經典配菜與甜點，甜點部分有頂級巧克力與花生醬製成慕斯蛋糕佐香草甜醬與莓果的甜點雙重奏，套餐價格2,890元到3,500元。餐後還有特選青木定治大師禮盒做為禮品，數量有限。

除了茹絲葵外，來自韓國的義式餐廳Mad for Garlic，自即日起到2月16日間，推出為愛璀璨雙人套餐，以蒜為主題，從前菜、主餐到飯後甜點，總共有6道菜。其中，主菜有烤香草美國肋眼配法式乳酪薯泥、澳洲羊排搭香脆焗蒜蓉，或是主廚特製嫩煎帶骨葛瑪蘭豬佐巴沙米克醋等，雙人套餐2,628元。

Mad for Garlic推出雙人套餐，總共有6道菜。圖／Mad for Ga...
Mad for Garlic推出雙人套餐，總共有6道菜。圖／Mad for Garlic提供
分享
茹絲葵牛排1月17日到2月16日間限時推出4款節慶限定套餐。圖／茹絲葵牛排提供
茹絲葵牛排1月17日到2月16日間限時推出4款節慶限定套餐。圖／茹絲葵牛排提供
分享

甜點紐約義大利

延伸閱讀

簡嫚書拍「潮旅」用牛排形容日本雪景　

台中超浮誇早午餐霸氣龍蝦法式吐司 激情選過更...

【食譜】和風柚香牛排。用柚子醬讓牛排清爽不膩

比限量、也比美型 寶璣、海瑞溫斯頓齊推情人節...

氣炸鍋煎菲力牛排成品曝光 網友：剖面圖太誘人...

選立委再出奇招 李問從淡菜男孩變身「龍蝦小子...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

「全球10大好客城市」出爐！台東名列第7 台灣唯一

2020-01-16 18:21

日爆新型冠狀病毒患者 疾管署提升武漢疫情第二級警示

2020-01-16 15:47

龍后凍齡秘訣曝光！倩碧宣布全球代言人艾蜜莉亞克拉克

2020-01-16 19:12

吃3天日本藥粧店止痛藥 28歲女過敏如火燒皮住院1個月

2020-01-16 18:07

動漫節65家爭妍 偶像聲優齊開唱

2020-01-16 18:05

小蠻與邵翔為Hamilton合體放閃無極限 認定彼此承諾要走一輩子

2020-01-16 18:00

遠百信義A13掀戰火 連28天精品5千送5百、餐飲2千送2百

2020-01-16 18:00

毛小孩過好年！蝦皮購物「汪喵寶貝迎新春」寵物用品5折起

2020-01-16 17:42

星辰表「鈦」厲害！棒球好手詹智堯、王溢正也吃驚

2020-01-16 17:01

倫敦蘇富比印象派及現代藝術晚拍 台北萬豪酒店預覽

2020-01-16 16:55

Georg Jensen古董銀雕展登場 王心恬美型帶逛

2020-01-16 16:47

有故事的腕表最吸睛！浪琴3大話題復刻表齊發 網：會買到破產

2020-01-16 16:16

巴黎時裝周／Valentino聯名Onitsuka Tiger 全4色曝光

2020-01-16 14:57

2020最強音樂盛典「搖搖滾滾音樂節」 南北雙城重磅登場

2020-01-16 14:20

去年消費主流 保養品、保健食品紅不讓

2020-01-16 14:07

今年 美食外送將擴及上班族早餐

2020-01-16 14:04

人氣蛋糕「Tasweet手作燒菓子」3月熄燈 粉絲：捨不得

2020-01-16 13:32

黑白萬寶龍 火烈鳥粉紅上身聯名限量新系列

2020-01-16 13:07

超美的流蘇紅瓶來了！Jo Malone「英國梨與小蒼蘭」新年限定版限量開賣

2020-01-16 13:05

MCM開賣內睡衣！形象圖性感火辣 過年可以買大紅色來穿

2020-01-16 13:03

U值媒／岳父受死吧》被不正常家庭所折磨變形的人性

2020-01-16 12:53

限量25萬個！7-11「Hello Kitty金鼠年限定萬用包」5款都萌翻　1/23限量加價購

2020-01-16 12:29

680元飛日本！樂桃推限時48小時促銷 1/16晚上9點開賣

2020-01-16 12:27

SWATCH X YOU台灣獨家動物畫布 最萌訂製腕表由你打造

2020-01-16 12:13

過年送禮超氣派！ 10大跨界禮盒品牌

2020-01-16 12:00

最大獎不限航點！華航新春限量機票福袋1月20日開搶

2020-01-16 11:59

華航新春限量機票福袋 20日獨家開搶

2020-01-16 11:36

只送不賣 林試所小物把森林香氛帶到家中

2020-01-16 11:07

想夏天露腿，冬天得保養身體！RéVive光采美體霜夠威

2020-01-16 11:01

身份證有「2、1、4」享住房2折！總統套房214元競標

2020-01-16 10:38

台中新光三越和迪士尼米奇米妮一起過新年

2020-01-16 09:39

家樂福app千萬紅包大方送 每天3次即時開搶

2020-01-16 01:26

LV飛小鮮肉陳立農到巴黎 19歲時尚練習生看男裝秀

2020-01-16 00:54

圍爐加菜全聯隱藏版好料！美型貼體包魚肉不沾手輕鬆煮

2020-01-16 00:36

春夏新裝 PRADA休閒有型 MIU MIU手作個性

2020-01-16 00:05

超市集點換購日本IRIS家電 加碼抽三菱SUV OUTLANDER

2020-01-15 21:38

灣仔碼頭水餃重返台灣市場 全聯、家樂福嘗鮮價199元

2020-01-15 20:30

台中超浮誇早午餐霸氣龍蝦法式吐司 激情選過更需美食療癒

2020-01-15 19:22

博恩今夜秀「買到破產」就對了 DIOR男裝快閃店初體驗

2020-01-15 19:21
看更多

熱門文章

收到營業許可函！環狀線確定19日起開放免費試乘

2020-01-16 17:17

環狀線最快19日開放試乘 侯友宜：過年後辦通車典禮

2020-01-16 11:23

明考學測出門穿暖 吳德榮：冷空氣可能大陸冷氣團等級

2020-01-16 07:50

林佳龍批准環狀線！交通部今天發函

2020-01-16 16:36

侯友宜：環狀線正式通車後1個月內免費試乘

2020-01-16 12:56

680元飛日本！樂桃推限時48小時促銷 1/16晚上9點開賣

2020-01-16 12:27

新型冠狀病毒感日本也中？ 疾管署將做新的風險評估

2020-01-16 10:03

北捷8折優惠取消乘客減？ 網友：難道便當漲5塊就不吃飯？

2020-01-16 09:43

灣仔碼頭水餃重返台灣市場 全聯、家樂福嘗鮮價199元

2020-01-15 20:30

春節大樂透從小年夜起連開11天 加碼360組百萬紅包

2020-01-15 22:20

雙北宣布北捷「常客優惠」2月上路 4大票證另有好康

2020-01-16 11:24

每日星座運勢／巨蟹財源茂盛謹慎些 愛情運強滾滾

2020-01-16 00:00

命理老師曝12生肖幸運數字 算出最適合買樂透「黃金組合」

2020-01-16 13:42

北捷常客優惠2月上路 定期票該不該買？

2020-01-16 10:18

爭議24年 淡北道路環評過了

2020-01-16 00:33

新北萬里規模3.3地震 萬里3級、陽明山2級

2020-01-15 21:35

身份證有「2、1、4」享住房2折！總統套房214元競標

2020-01-16 10:38

小年夜、除夕溫暖 彭啟明：預測春節後期降溫還太早

2020-01-16 08:07

北捷環狀線 年前試營運有望

2020-01-16 00:33

大掃除這些姿勢母湯 物理治療師教不歪腰兩招

2020-01-16 09:37

台中爆發首例禽流感 撲殺2400隻土雞

2020-01-16 12:45

台彩春節加碼8億 大樂透小年夜起連開11天

2020-01-16 00:39

必備年菜是哪道？ 網友指名：少它不用過年

2020-01-16 16:52

【弄孫之樂】施鳳兔／快樂在身邊

2020-01-16 06:00

【住在陰陽海邊】施岑宜／礦山裡的送別

2020-01-16 06:00

完成最後拼圖！新北環狀線十四張站YouBike站點明啟用

2020-01-16 14:35

台灣領軍 亞太六國科學家聯手繪製人類全腦神經圖譜

2020-01-15 22:37

B型肝炎停藥一年約六成復發 台大建議健保調整給付

2020-01-16 12:10

兒吃麵玩到座椅翻倒 見母拍照一臉無奈網笑翻：拍攝者不救？

2020-01-16 16:41

LV飛小鮮肉陳立農到巴黎 19歲時尚練習生看男裝秀

2020-01-16 00:54

高雄第4間！「藏壽司」進駐草衙道 吃完再去開賽車

2020-01-15 21:35

老先生鐵齒不打疫苗 結果讓醫師好傷心

2020-01-15 20:58

台灣燈會攜手光影藝術節 林佳龍：三大轉變進入2.0時代

2020-01-15 19:52

人氣蛋糕「Tasweet手作燒菓子」3月熄燈 粉絲：捨不得

2020-01-16 13:32

交通部：原則16日核准捷運環狀線營運

2020-01-15 22:39

日爆新型冠狀病毒患者 疾管署提升武漢疫情第二級警示

2020-01-16 15:47

影／貓咪也會看家！一挑三對抗土狼 飼主都傻眼

2020-01-16 12:17

限量25萬個！7-11「Hello Kitty金鼠年限定萬用包」5款都萌翻　1/23限量加價購

2020-01-16 12:29

那個族群流感疫苗接種率最低？答案竟是中壯年

2020-01-15 21:00

備戰防流感 慢性病患快打疫苗

2020-01-16 02:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top