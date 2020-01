情人節就要「滋滋聲」！茹絲葵菲力香料蟹肉3千有找

情人節帶另一半吃大餐,絕對少不了「滋滋聲」。茹絲葵牛排11月17日起推出節慶套餐,包含菲力佐香料蟹肉、菲力牛排與半份新鮮龍蝦、菲力佐香酥松露、經典頂級肋眼或紐約牛排等,最低2,890元到3,500元間。

茹絲葵牛排1月17日到2月16日間限時推出4款節慶限定套餐,其中,獨家配方的菲力佐香料蟹肉,使用頂級藍蟹肉,搭配獨家紐奧良辛香料,咬勁十足,菲力口感軟嫩。另有菲力佐香酥松露、經典頂級肋眼或紐約牛排、菲力牛排與半份新鮮龍蝦等,提供消費者選擇。

茹絲葵牛排表示,每份套餐都含有一杯頂級義大利氣泡酒及經典配菜與甜點,甜點部分有頂級巧克力與花生醬製成慕斯蛋糕佐香草甜醬與莓果的甜點雙重奏,套餐價格2,890元到3,500元。餐後還有特選青木定治大師禮盒做為禮品,數量有限。