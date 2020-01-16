「全球10大好客城市」出爐！台東名列第7 台灣唯一

全球線上訂房系統Booking.com根據使用者評分頒發「2020旅客評分卓越獎Traveler Review Awaeds」，今年首次納入交通服務，包括租車或機場計程車等；全球有近一百萬個商家獲獎。同步公開「全球10大好客城市」，慢活城市台東榜上有名，名列第7，也是全台唯一進榜的城市。

另外，Booking.com也統整各國家地區的獲獎數與比例，義大利（130,253間）獲獎住宿最多蟬聯3年冠軍，緊接著為西班牙與法國。

「旅客評分卓越獎2020」中，義大利獲獎住宿最多蟬聯3年冠軍。其次，2至10名依序為西班牙（66,755間）、法國（61,492間）、德國（49,777間）、克羅埃西亞（42,763間）、美國（42,112間）、英國（41,848間）、波蘭（36,793間）、俄羅斯（36,296間）和希臘（33,259間）。

另評選出「全球10大好客城市」，值得一提的是土耳其的「格雷梅」，已連續兩年奪下全球最好客城市之冠，顯示土耳其的友善廣獲全球旅客喜愛。後2至6名則依序為斯洛伐克塔特蘭斯卡魯門尼卡、越南峰牙己榜、斯洛維尼亞科巴里德、德國科赫姆德國、愛爾蘭杜林愛爾蘭，而以豐富大自然廣受旅客喜愛的台東則名列「全球最好客城市」第7名，義大利謝納、巴西蒙特沃德和紐西蘭提卡波湖則分別為第8至10名。

今年獲得「旅客評分卓越獎」的租車服務，則有來自27個不同地區共2,114名駕駛獲獎。全球獲獎最多的租車取車地點包括義大利阿爾蓋羅機場（13個）、西班牙梅諾卡機場（12個）、波蘭克拉科夫機場（12個）、澳洲阿德萊德機場（12個）、紐西蘭基督城機場（12個）等地。

此外，「2020年旅客評分卓越獎」獲獎數最多的前五種住宿類型分別為公寓、飯店、家庭旅館、度假屋和B&B。調查發現，有近四成的全球旅客會選擇入住度假屋或公寓而非飯店。本次所有的獲獎住宿中，有四分之三（75%）的得獎住宿為民宿、公寓等特色住宿，甚至包含船屋、冰屋、家庭旅館、鄉間別墅等類型。另外，2020公寓類型再度蟬聯獲得最多獎項的住宿類型，有近40%的獎項是頒發給公寓類型住宿，顯示特色住宿的熱潮仍持續延燒。

台灣獲獎的熱門住宿類型則分別為民宿、青年旅館、飯店以及商務旅館等。2020年表現傑出之台灣獲獎住宿有漫漫日出海景民宿、依九九九民宿、天使之翼、池上大坡山居莊園、莯疇園雅築、