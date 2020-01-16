吃3天日本藥粧店止痛藥 28歲女過敏如火燒皮住院1個月

很多民眾喜歡到日本藥粧店掃貨，購買掃貨指南推薦「必買」藥品、保健食品，來自用或送人，小心吃出問題。台中市28歲王姓粉領族長年經痛，曾就診、自行服用止痛藥起紅疹，以為是食物過敏不以為意，後來在經痛時，連吃三天從日本藥妝店買的大廠牌止痛藥，皮膚嚴重過敏如火燒皮癢到受不了，不但全身50%皮膚出現紅腫、起水泡、乾癬樣過敏、發燒，險些引發敗血症，經掛急診，確診她對止痛藥的成份過敏，經住院一個後才出院。

台中榮總藥師洪娟瑜指出，民眾若在服藥後出現「疹」、「破」、「痛」、「紅」、「腫」、「燒」等藥物過敏6大徵兆其中一種以上，請盡速就醫。「疹」指的是皮膚紅疹、搔癢或水泡，「破」指的是口腔潰瘍，「痛」是喉嚨痛，「紅」指的是眼睛紅腫、灼熱；「腫」是眼睛、嘴唇腫；「燒」為發燒。

這名28歲女患者曾因為經痛就診，也曾自行買來止痛藥，後來又到日本藥妝店買日本知名止痛藥吃，都曾起紅疹，以為是食物過敏不以為意，直到第二次吃日本知名止痛藥連吃3天，皮膚開始紅腫，並且出現大水泡、脫屑，到皮膚科看診仍無改善，後又發燒，驚覺不對，經到台中榮總掛急診，經過皮膚切片、會診，確定是確診是對止痛藥的成份過敏。