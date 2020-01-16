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動漫節65家爭妍 偶像聲優齊開唱

2020-01-16 18:05台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

「木棉花」表示，除了話題新番《鬼滅之刃》的聲優下野紘，他們還邀請到《啄木鳥偵探社...
「木棉花」表示，除了話題新番《鬼滅之刃》的聲優下野紘，他們還邀請到《啄木鳥偵探社》的聲優淺沼晉太郎。(Photo by 林祐任/台灣醒報)
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動漫迷有福了！第八屆台北國際動漫節即將於1月31日（大年初七）登場，為首次在南港展覽館2館舉行，在一連5天的展期中，共有65家廠商參與盛會，除了展出各種特色及限量商品外，國內外的漫畫家、聲優、偶像團體也將舉辦簽名會與演唱會，包括今年的話題新番《鬼滅之刃》的聲優下野紘。

去年的主題為「就是愛動漫」，今年則為「動漫不思議」，主辦單位指出，動漫產業豐富多元化的發展，已與我們的生活密不可分，在日常生活中，不論是動畫、電影、遊戲、桌遊、玩具、公仔、文創商品及音樂、戲劇、潮流服飾，無不看到漫畫創作百花齊放。

動漫代理「木棉花」表示，除了下野紘，他們還邀請到《啄木鳥偵探社》的聲優淺沼晉太郎。「台灣東販」則邀請到BL（男性間的戀愛）女神級漫畫家やまねあやの。而曾獲日本「成為輕小說作家吧」排名第一的《轉生成蜘蛛又怎樣！》，作者馬場翁也受「台灣角川」之邀來台舉辦見面會。

除了粉絲見面會與簽名會，也有不少聲優和偶像團體將登台開唱，電玩遊戲《偶像大師 百萬人演唱會！》的聲優山崎遙、田所梓、Machico，將同台開唱，讓聽眾一次「聽好聽滿」。曾因拍攝MV在台灣九份取景的偶像團體Luce Twinkle Wink，也將帶來令人心動的表演。

去年為漫畫《航海王》連載20周年，而今年也將在動漫節開設航海王專區，獨家販售「海軍發行官方懸賞單」等商品。

【更多精采內容，詳見

演唱會動畫文創

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