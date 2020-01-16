親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

新加坡人的新加坡政治：星國如何防堵境外勢力？

收到營業許可函！新北環狀線確定19日起開放免費試乘

遠百信義A13掀戰火 連28天精品5千送5百、餐飲2千送2百

2020-01-16 18:00聯合報 記者江佩君／即時報導

遠東百貨慶祝全新第五代店信義A13加入陣容，要拚出新春紅盤，今年春節釋出優惠大紅包，全館最高回饋達13％，較以往春節檔期來得高。另外信義A13更從1/23起至2/19連續28天，把遠百一慣擅長的經典招式，著帶進信義商圈，大手筆推出精品滿5,000送500、餐飲滿2,000送200回饋，用銀彈攻勢做為打進信義商圈首場戰役。

遠百全台10店2019年，百貨零售營收為434億、小幅成長。另外，遠百信義A13試營運以來，由最吸來客的餐飲帶頭衝，遠百營運長林彰豐表示，A13試營運餐飲貢獻30％業績，四樓老街小吃街人潮更是川流不息，很多消費者來到A13一開口就問「天燈在哪？」。

A13試營運期間，品牌業績王、人氣王出爐，業績店王由「卡地亞」快閃店拿下，僅次就是大人小孩都愛的「樂高」，接著就是餐飲兩大店王、頂級日料吃到飽Buffet「旭集」，以及「鼎泰豐」，另外，食代館、LADY M、HOOTERS、四川吳抄手都是餐飲業績前段班。

遠百信義A13將於1/19正式開幕，另外，春節前撒出回饋紅包，1/23至2/19春節檔期連續28天推出精品（除了卡地亞）單筆滿5,000送500（可累送），A13館內齊聚浪琴、漢米爾頓、雷達、天梭、Oris等腕表品牌，趁此刻入手腕表最划算。另外，餐飲單筆滿2,000送200（抵用券適用服飾抵用)。

另外，A13限量1200個福袋，將於1/19開賣，消費者持遠百App到場購買，福袋價2,000元可獲2,100元提貨券，抽獎券存於App中，於初五在App公布中獎名單，獎項包括KIA汽車等共101個獎項。

全台遠百春節檔期同步推出百貨服飾當日累計5,000送400，板橋大遠百、台中大遠百名品單筆滿5,000送500（首12日台中店精品單筆2萬送500、板大單筆滿1萬送500）；桃園、新竹、高雄精品名品單筆滿5,000送500。

另外，51歲的寶慶店已有超過10年以上沒改裝，林彰豐宣布寶慶店改裝時程，針對年輕客層增加餐飲跟年輕商品，像是少女裝、運動休閒品牌等，將於4、5月陸續改裝調整，預計第四季前調整好。

LADY M在遠百信義A13是熱門排隊店。記者江佩君／攝影
LADY M在遠百信義A13是熱門排隊店。記者江佩君／攝影
分享
遠百信義A13試營運餐飲店王之一頂級日料吃到飽Buffet「旭集」。本報資料照
遠百信義A13試營運餐飲店王之一頂級日料吃到飽Buffet「旭集」。本報資料照
分享
樂高在遠百信義A13人潮、業績都有亮眼表現。記者江佩君／攝影
樂高在遠百信義A13人潮、業績都有亮眼表現。記者江佩君／攝影
分享
遠百信義A13試營運餐飲店王之一，鼎泰豐。記者江佩君／攝影
遠百信義A13試營運餐飲店王之一，鼎泰豐。記者江佩君／攝影
分享
遠百信義A13春節檔期推出精品滿5,000送500、餐飲滿2,000送200回饋...
遠百信義A13春節檔期推出精品滿5,000送500、餐飲滿2,000送200回饋。記者江佩君／攝影
分享
香奈兒將在遠百信義A13開出配件店。記者江佩君／攝影
香奈兒將在遠百信義A13開出配件店。記者江佩君／攝影
分享

春節品牌福袋

延伸閱讀

台南鹽水月津港登節大量車流湧入 設交通管制及...

最大獎不限航點！華航新春限量機票福袋1月20...

華航新春限量機票福袋 20日獨家開搶

信義兒福都更 國美出線

寶佳集團 持續增持遠百持股

信義兒福B1-1都更案 國美建設拿下

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

日爆新型冠狀病毒患者 疾管署提升武漢疫情第二級警示

2020-01-16 15:47

人氣蛋糕「Tasweet手作燒菓子」3月熄燈 粉絲：捨不得

2020-01-16 13:32

吃3天日本藥粧店止痛藥 28歲女過敏如火燒皮住院1個月

2020-01-16 18:07

動漫節65家爭妍 偶像聲優齊開唱

2020-01-16 18:05

小蠻與邵翔為Hamilton合體放閃無極限 認定彼此承諾要走一輩子

2020-01-16 18:00

毛小孩過好年！蝦皮購物「汪喵寶貝迎新春」寵物用品5折起

2020-01-16 17:42

星辰表「鈦」厲害！棒球好手詹智堯、王溢正也吃驚

2020-01-16 17:01

倫敦蘇富比印象派及現代藝術晚拍 台北萬豪酒店預覽

2020-01-16 16:55

Georg Jensen古董銀雕展登場 王心恬美型帶逛

2020-01-16 16:47

有故事的腕表最吸睛！浪琴3大話題復刻表齊發 網：會買到破產

2020-01-16 16:16

巴黎時裝周／Valentino聯名Onitsuka Tiger 全4色曝光

2020-01-16 14:57

2020最強音樂盛典「搖搖滾滾音樂節」 南北雙城重磅登場

2020-01-16 14:20

去年消費主流 保養品、保健食品紅不讓

2020-01-16 14:07

今年 美食外送將擴及上班族早餐

2020-01-16 14:04

黑白萬寶龍 火烈鳥粉紅上身聯名限量新系列

2020-01-16 13:07

超美的流蘇紅瓶來了！Jo Malone「英國梨與小蒼蘭」新年限定版限量開賣

2020-01-16 13:05

MCM開賣內睡衣！形象圖性感火辣 過年可以買大紅色來穿

2020-01-16 13:03

U值媒／岳父受死吧》被不正常家庭所折磨變形的人性

2020-01-16 12:53

限量25萬個！7-11「Hello Kitty金鼠年限定萬用包」5款都萌翻　1/23限量加價購

2020-01-16 12:29

680元飛日本！樂桃推限時48小時促銷 1/16晚上9點開賣

2020-01-16 12:27

SWATCH X YOU台灣獨家動物畫布 最萌訂製腕表由你打造

2020-01-16 12:13

過年送禮超氣派！ 10大跨界禮盒品牌

2020-01-16 12:00

最大獎不限航點！華航新春限量機票福袋1月20日開搶

2020-01-16 11:59

華航新春限量機票福袋 20日獨家開搶

2020-01-16 11:36

只送不賣 林試所小物把森林香氛帶到家中

2020-01-16 11:07

想夏天露腿，冬天得保養身體！RéVive光采美體霜夠威

2020-01-16 11:01

身份證有「2、1、4」享住房2折！總統套房214元競標

2020-01-16 10:38

台中新光三越和迪士尼米奇米妮一起過新年

2020-01-16 09:39

家樂福app千萬紅包大方送 每天3次即時開搶

2020-01-16 01:26

LV飛小鮮肉陳立農到巴黎 19歲時尚練習生看男裝秀

2020-01-16 00:54

圍爐加菜全聯隱藏版好料！美型貼體包魚肉不沾手輕鬆煮

2020-01-16 00:36

春夏新裝 PRADA休閒有型 MIU MIU手作個性

2020-01-16 00:05

超市集點換購日本IRIS家電 加碼抽三菱SUV OUTLANDER

2020-01-15 21:38

灣仔碼頭水餃重返台灣市場 全聯、家樂福嘗鮮價199元

2020-01-15 20:30

台中超浮誇早午餐霸氣龍蝦法式吐司 激情選過更需美食療癒

2020-01-15 19:22

博恩今夜秀「買到破產」就對了 DIOR男裝快閃店初體驗

2020-01-15 19:21

男神王柏傑驚覺有抬頭紋 用雅詩蘭黛小棕瓶開啟保養路

2020-01-15 19:19

台版奈良「斑比山丘」擴園 超萌小鹿、美食市集新登場

2020-01-15 18:58

新光三越業績突破800億創新高 吳昕陽：關鍵在「速度」

2020-01-15 18:38
看更多

熱門文章

環狀線最快19日開放試乘 侯友宜：過年後辦通車典禮

2020-01-16 11:23

明考學測出門穿暖 吳德榮：冷空氣可能大陸冷氣團等級

2020-01-16 07:50

林佳龍批准環狀線！交通部今天發函

2020-01-16 16:36

侯友宜：環狀線正式通車後1個月內免費試乘

2020-01-16 12:56

新型冠狀病毒感日本也中？ 疾管署將做新的風險評估

2020-01-16 10:03

北捷8折優惠取消乘客減？ 網友：難道便當漲5塊就不吃飯？

2020-01-16 09:43

灣仔碼頭水餃重返台灣市場 全聯、家樂福嘗鮮價199元

2020-01-15 20:30

春節大樂透從小年夜起連開11天 加碼360組百萬紅包

2020-01-15 22:20

收到營業許可函！環狀線確定19日起開放免費試乘

2020-01-16 17:17

雙北宣布北捷「常客優惠」2月上路 4大票證另有好康

2020-01-16 11:24

680元飛日本！樂桃推限時48小時促銷 1/16晚上9點開賣

2020-01-16 12:27

每日星座運勢／巨蟹財源茂盛謹慎些 愛情運強滾滾

2020-01-16 00:00

命理老師曝12生肖幸運數字 算出最適合買樂透「黃金組合」

2020-01-16 13:42

北捷常客優惠2月上路 定期票該不該買？

2020-01-16 10:18

爭議24年 淡北道路環評過了

2020-01-16 00:33

新北萬里規模3.3地震 萬里3級、陽明山2級

2020-01-15 21:35

身份證有「2、1、4」享住房2折！總統套房214元競標

2020-01-16 10:38

小年夜、除夕溫暖 彭啟明：預測春節後期降溫還太早

2020-01-16 08:07

北捷環狀線 年前試營運有望

2020-01-16 00:33

台中超浮誇早午餐霸氣龍蝦法式吐司 激情選過更需美食療癒

2020-01-15 19:22

博恩今夜秀「買到破產」就對了 DIOR男裝快閃店初體驗

2020-01-15 19:21

大掃除這些姿勢母湯 物理治療師教不歪腰兩招

2020-01-16 09:37

台中爆發首例禽流感 撲殺2400隻土雞

2020-01-16 12:45

台彩春節加碼8億 大樂透小年夜起連開11天

2020-01-16 00:39

【弄孫之樂】施鳳兔／快樂在身邊

2020-01-16 06:00

五歲童腳痛 爸驚見窗溝有蛇超音波讓小男孩免挨一大刀

2020-01-15 18:55

【住在陰陽海邊】施岑宜／礦山裡的送別

2020-01-16 06:00

台灣領軍 亞太六國科學家聯手繪製人類全腦神經圖譜

2020-01-15 22:37

新光三越業績突破800億創新高 吳昕陽：關鍵在「速度」

2020-01-15 18:38

必備年菜是哪道？ 網友指名：少它不用過年

2020-01-16 16:52

B型肝炎停藥一年約六成復發 台大建議健保調整給付

2020-01-16 12:10

LV飛小鮮肉陳立農到巴黎 19歲時尚練習生看男裝秀

2020-01-16 00:54

高雄第4間！「藏壽司」進駐草衙道 吃完再去開賽車

2020-01-15 21:35

台北101又驚喜變身 連續五天換上「傳統窗花」迎新春

2020-01-15 19:38

老先生鐵齒不打疫苗 結果讓醫師好傷心

2020-01-15 20:58

兒吃麵玩到座椅翻倒 見母拍照一臉無奈網笑翻：拍攝者不救？

2020-01-16 16:41

台灣燈會攜手光影藝術節 林佳龍：三大轉變進入2.0時代

2020-01-15 19:52

台版奈良「斑比山丘」擴園 超萌小鹿、美食市集新登場

2020-01-15 18:58

交通部：原則16日核准捷運環狀線營運

2020-01-15 22:39

影／貓咪也會看家！一挑三對抗土狼 飼主都傻眼

2020-01-16 12:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top