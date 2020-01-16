遠百信義A13掀戰火 連28天精品5千送5百、餐飲2千送2百

遠東百貨慶祝全新第五代店信義A13加入陣容，要拚出新春紅盤，今年春節釋出優惠大紅包，全館最高回饋達13％，較以往春節檔期來得高。另外信義A13更從1/23起至2/19連續28天，把遠百一慣擅長的經典招式，著帶進信義商圈，大手筆推出精品滿5,000送500、餐飲滿2,000送200回饋，用銀彈攻勢做為打進信義商圈首場戰役。

遠百全台10店2019年，百貨零售營收為434億、小幅成長。另外，遠百信義A13試營運以來，由最吸來客的餐飲帶頭衝，遠百營運長林彰豐表示，A13試營運餐飲貢獻30％業績，四樓老街小吃街人潮更是川流不息，很多消費者來到A13一開口就問「天燈在哪？」。

A13試營運期間，品牌業績王、人氣王出爐，業績店王由「卡地亞」快閃店拿下，僅次就是大人小孩都愛的「樂高」，接著就是餐飲兩大店王、頂級日料吃到飽Buffet「旭集」，以及「鼎泰豐」，另外，食代館、LADY M、HOOTERS、四川吳抄手都是餐飲業績前段班。

遠百信義A13將於1/19正式開幕，另外，春節前撒出回饋紅包，1/23至2/19春節檔期連續28天推出精品（除了卡地亞）單筆滿5,000送500（可累送），A13館內齊聚浪琴、漢米爾頓、雷達、天梭、Oris等腕表品牌，趁此刻入手腕表最划算。另外，餐飲單筆滿2,000送200（抵用券適用服飾抵用)。

另外，A13限量1200個福袋，將於1/19開賣，消費者持遠百App到場購買，福袋價2,000元可獲2,100元提貨券，抽獎券存於App中，於初五在App公布中獎名單，獎項包括KIA汽車等共101個獎項。

全台遠百春節檔期同步推出百貨服飾當日累計5,000送400，板橋大遠百、台中大遠百名品單筆滿5,000送500（首12日台中店精品單筆2萬送500、板大單筆滿1萬送500）；桃園、新竹、高雄精品名品單筆滿5,000送500。