小蠻與邵翔為Hamilton合體放閃無極限 認定彼此承諾要走一輩子

小蠻（右）和邵翔一同出席漢米爾頓進駐遠東信義A13開幕活動，並分別演繹了Boulton Mechanical系列表款與Chrono-Matic 50計時碼表。圖／Hamilton提供 分享 facebook

漢米爾頓（Hamilton）進駐遠東信義A13開出全新店櫃，並為表迷呈現全新表款，因此找來情侶檔藝人小蠻、邵翔演繹。兩人在活動時不只是秀出表款，還大方放閃，讓現場充滿了粉紅泡泡。

穩定交往7年的小蠻和邵翔，去年還一同拍攝新的電影作品，一樣是飾演歡喜冤家的角色。談到拍攝電影時的感受，邵翔更猶如告白一般說到「有再次來電的感覺」，小蠻則覺得「連工作都能黏著男朋友真的幸福」，還表示自己時常都會想和對方分享生活點滴，有幾次還讓邵翔無法入戲。而且在現場拍照時，兩人還不時含情脈脈的看著對方，一點都不會害羞，而被問到是否好事近？小蠻則表示有在計畫，但沒有時間表，早認定彼此「兩個人有承諾要在一起，有時比一張結婚證書重要」。

小蠻（右）和邵翔一同出席漢米爾頓進駐遠東信義A13開幕活動，並分別演繹了Boulton Mechanical系列表款與Chrono-Matic 50計時碼表。圖／Hamilton提供 分享 facebook

不只是在電影中合作，兩人也首次為鐘表活動合體，邵翔以藍色西裝搭配Chrono-Matic 50計時碼表，小蠻則不吝惜讚美對方「特別有魅力」；而邵翔對於小蠻以白色貼身洋裝並戴Boulton Mechanical表款的造型，讚不絕口，直呼「很適合她，有剛中帶柔的感覺」。Hamilton在這月上市全新柏登Boulton Mechanical系列腕表，延續了三〇年代的設計風格，帶有受到裝飾藝術影響的外型。不只如此，品牌還讓這款腕表搭載手上鍊機芯，配戴時小蠻也說「這是我第一次替手表上鍊，終於知道為什麼男生會這麼著迷了」。還計劃要添購新行頭，首選潛水對表，因為這是兩人的共同的興趣。

漢米爾頓Chrono-Matic 50計時碼表，不鏽鋼表殼，台灣限量20只，約81,400元。圖／Hamilton提供 分享 facebook