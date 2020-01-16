「圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展」中正紀念堂開展

「圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展」下午舉行開展記者會，本展覽是台灣首次以圖坦卡門的黃金寶藏為題完整展出，展覽更設計了多元的互動體驗、古墓還原體驗，讓民眾感受時空穿越，身歷其境的真實感。「圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展」下午舉行開展記者會，是台灣首次以圖坦卡門的黃金寶藏為題完整展出，展覽更設計了多元的互動體驗、古墓還原體驗，讓民眾感受時空穿越，身歷其境的真實感。記者林伯東／攝影 分享 facebook 「圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展」下午開展，浩角翔起變裝為法老與艷后現身看展。記者林伯東／攝影 分享 facebook 「圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展」下午舉行開展記者會，是台灣首次以圖坦卡門的黃金寶藏為題完整展出，展覽更設計了多元的互動體驗、古墓還原體驗，讓民眾感受時空穿越，身歷其境的真實感。記者林伯東／攝影 分享 facebook 「圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展」下午舉行開展記者會，聯合數位文創董事長李彥甫（中）、希臘博物館代表Panagiotis kotsanas（右二）、旅遊作家謝哲青（右一）、浩角翔起的浩子（左二）與阿翔（左一）一同進行開幕儀式。記者林伯東／攝影 分享 facebook 「圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展」下午開展，旅遊作家謝哲青現身看展。記者林伯東／攝影 分享 facebook
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