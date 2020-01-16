星辰表「鈦」厲害！棒球好手詹智堯、王溢正也吃驚

職棒好手王溢正（左）與詹智堯（右）演繹CITIZEN全新F150腕表。記者陳立凱／攝影 分享 facebook

星辰表（Citizen）在1970年時，推出全球第一只以鈦金屬製成的表款，震撼整個鐘表業。而今年是這項科技發展的50周年，為了紀念這樣的成就，品牌以此為主題，打造了一系列腕表，並找來職棒好手詹智堯、王溢正一同演繹，兩人對於表款的輕量特色也十分吃驚。

隸屬樂天桃猿隊的詹智堯與王溢正，在球場上的好表現是有目共睹，兩人還一起把首次參與時尚品牌活動的經驗獻給CITIZEN。雖然第一次出席鐘表記者會略顯生澀跟緊張，不過談到時間的運用，王溢正則表示「如果沒安排好，對身體都是過多負荷」，這對職業運動員來說是傷害，所以時時精準的按表操課，是每天生活課題。另外，兩人在嘗試配戴全新的F150腕表後，更是感到不可思議，除了輕量特色，詹智堯還說「因為是光動能，所以不怕幾天不戴之後，手表就不走了」；王溢正則覺得「手表有GPS衛星對時功能，旅行的時候很方便，不用在另外調時間」。

CITIZEN在推出鈦金屬表款後，不斷優化這項材質特性，創作出比不鏽鋼耐刮5倍、質量更輕，同時耐腐蝕的「超級鈦」。詹智堯、王溢正所詮釋的全新CC3085-51E與CC3081-52E腕表就是以超級鈦製成表殼與表鍊，在外型裝飾採用橘色點綴在計時按把、時刻與秒針上，呼應超級鈦在注模前所呈現的顏色。其中的CC3085-51E腕表，則以DLC方式鍍上玄黑色，但兩款腕表都具備獨家的感光亮度等級指示，方便使用者可隨時掌握充電環境。除了男表，CITIZEN也以鈦金屬加上招的櫻花粉紅金裝飾，為女性打造ES9444-50B及FB1454-52A表款，不只美型還兼具強大實用功能。

星辰表CC3081-52E腕表，鈦金屬表殼、表鍊，約49,000元。圖／CITIZEN提供 分享 facebook

星辰表CC3085-51E腕表，玄黑色DLC鈦金屬表殼、表鍊，約59,000元。圖／CITIZEN提供 分享 facebook

星辰表ES9444-50B腕表，櫻花粉紅金鍍鈦金屬表殼、表鍊，約29,900元。圖／CITIZEN提供 分享 facebook