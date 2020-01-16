倫敦蘇富比印象派及現代藝術晚拍 台北萬豪酒店預覽
台北藝壇本週精采連連，除了有佳士得倫敦當代藝術拍賣的西華飯店預覽，將於二月四日舉行的倫敦蘇富比印象派及現代藝術晚拍，同時也將在一月17與18兩日於台北萬豪酒店展出。三幅歸還予加斯頓・雷維（GASTON LÉVY）後人的珍貴畫作，更是本次預覽的目光焦點。
加斯頓・雷維（Gaston Lévy） 是1920、1930年代的巴黎藝術圈名人，其本業為收藏家與地產發展商。他收藏有大量的藏書、油畫、藝術品，並購自當時著名的藝術經紀人。特別的是：雷維的收藏在納粹佔領時期流散一空，其中即將於二月於拍賣會現身的兩幅作品更是在1940年10月遭「羅森堡特別任務小組」奪走。幸好這些珍貴的作品在戰後運返法國，近年並經法國政府介入，最後由巴黎的奧塞博物館（Musée dOrsay）歸還予雷維後人。
三幅作品中最大亮點當屬丹麥裔法國的印象派名家、卡米耶・畢沙羅（Camille Pissarro）的點描名作《霜降，農家少女在生火》。畫中少女和男孩正在一凜冬中的早晨生火，而畫面的律動感、冷風中的白煙，都在每道筆觸中、點滴生動描繪。透過這些名畫在拍場上的重新面世，有美學欣賞價值、同時也見證了一段戰後的動蕩佳話。
留言