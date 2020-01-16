Georg Jensen古董銀雕展登場 王心恬美型帶逛

藝術可以高深莫測、藝術也可以與生活相結合。丹麥銀雕藝術品牌Georg Jensen本周正於台北當代藝術博覽會中，舉辦了一場「百年銀藝禮讚 台北當代藝術博覽會特展」。一次集結喬治傑生、約翰羅德、漢寧古柏、瑞典王子西瓦德伯納多、馬克紐森、隈研吾等共七組設計大師，並囊括「新藝術風格」、「裝飾藝術」、「現代主義」，三十餘件古董或當代新品，將藝術入生活、優雅摩登。

然而該如何領略喬治傑生的銀器魅力？雖然貴金屬中以黃金為尊，但需細心照護的銀器，反在藝術表現上帶來多重魅力。除了擅長從大自然中的果實、植物中得到靈感，喬治傑生的三種技法，更為銀器賦予了特有質感。「消光」質地，是以鋼刷刷表面，讓銀器明暗交錯，魅力別具；「錘痕」則以榔頭在表面反覆敲打、創造出宛如月光的溫柔波動；「黑化」則是以在表面刻意以硫化處理，讓特殊部位呈現反黑的質感。

為此凱渥名模王心恬也到場美美戴上Aura與Fusion系列珠寶項鍊與戒指手環，並大方分享：喬治傑生的設計常讓原本喜愛平衡、古典宮廷風的她，也愛上不對稱的當代風格，一如手上配戴的Vivianna手表。欣賞完現場展品後更讓她體認到，銀器出現在日常生活中所帶來的質感提升；此外來自丹麥總部的銀雕資深工匠Dorothe Blass更在現場示範錘打技法，已在喬治傑生工作十九年的她，單練習錘打時間便長達十年以上，足證該種工藝技法之困難難得。