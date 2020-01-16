有故事的腕表最吸睛！浪琴3大話題復刻表齊發

曾有業內專家認為，復刻表不宜大多會阻礙品牌創新，但若能在經典元素中賦予全新感受，一來延續表款的生命，二者能吸引更多不同客群。浪琴表（Longines）就是箇中好手，搶在農曆新年到消費者想更換新行頭的時刻，一次推出3款Heritage系列表款，詮釋不同時代的製表美學，甚至有網友表示「這會買到破產吧」！

攤開浪琴180餘年的歷史，有特色的表款不少，但優雅是品牌最為人熟知的印象，所以Heritage Classic Chronograph 1946計時碼表就是承襲這樣的概念，採用銀色蛋白石面盤，配備柳葉形的藍鋼指針。表盤上的阿拉伯數字時標使用當年的斜體「海豚」風格字型，還利用了復古字型呈現的「LONGINES」品牌名稱鑲刻於12點鐘位置，盡顯紳士風範。

另外，在後一百年之間，浪琴也挺過兩次的世界大戰，還曾為不少國家軍隊打造專屬表款，因此「軍用」風格也成為品牌DNA的一部分。Heritage Classic復刻經典腕表就有著二次大戰的軍用表格調，為了忠於原版設計，浪琴重現當時的分扇形面盤配置，同樣使用銀色蛋白石來製作，並於6點鐘方向設置小秒盤，並裝飾了標有阿拉伯數字與黑色棒型時標。值得一提的是，為了盡可能貼近原型，所以浪琴開發出L893矽游絲全新機芯，不設日期顯示功能，因此才可將小秒針顯示設置在中央軸心下方。