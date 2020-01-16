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有故事的腕表最吸睛！浪琴3大話題復刻表齊發

2020-01-16 16:16聯合報 記者曾智緯／即時報導

曾有業內專家認為，復刻表不宜大多會阻礙品牌創新，但若能在經典元素中賦予全新感受，一來延續表款的生命，二者能吸引更多不同客群。浪琴表（Longines）就是箇中好手，搶在農曆新年到消費者想更換新行頭的時刻，一次推出3款Heritage系列表款，詮釋不同時代的製表美學，甚至有網友表示「這會買到破產吧」！

攤開浪琴180餘年的歷史，有特色的表款不少，但優雅是品牌最為人熟知的印象，所以Heritage Classic Chronograph 1946計時碼表就是承襲這樣的概念，採用銀色蛋白石面盤，配備柳葉形的藍鋼指針。表盤上的阿拉伯數字時標使用當年的斜體「海豚」風格字型，還利用了復古字型呈現的「LONGINES」品牌名稱鑲刻於12點鐘位置，盡顯紳士風範。

另外，在後一百年之間，浪琴也挺過兩次的世界大戰，還曾為不少國家軍隊打造專屬表款，因此「軍用」風格也成為品牌DNA的一部分。Heritage Classic復刻經典腕表就有著二次大戰的軍用表格調，為了忠於原版設計，浪琴重現當時的分扇形面盤配置，同樣使用銀色蛋白石來製作，並於6點鐘方向設置小秒盤，並裝飾了標有阿拉伯數字與黑色棒型時標。值得一提的是，為了盡可能貼近原型，所以浪琴開發出L893矽游絲全新機芯，不設日期顯示功能，因此才可將小秒針顯示設置在中央軸心下方。

全新的Heritage Military 1938經典復刻軍表就是很標準的「軍用表」規格，這是浪琴為致敬一款1938年生產、二次大戰前的軍用腕表，重新詮釋的版本。這只表具有傾斜式倒角表圈、便於操作含有凹槽刻紋的「海膽」型表冠，棒形指針與奶油色阿拉伯數字時標，高對比的配置在任何環境都能清楚辨識時間。同時表盤外圈及6點鐘位置小秒計盤外圍的「軌道式刻度」，在在都是該時代的特色。

浪琴表搶在農曆新年到消費者想更換新行頭的時刻，一次推出3款Heritage系列表...
浪琴表搶在農曆新年到消費者想更換新行頭的時刻，一次推出3款Heritage系列表款，詮釋不同時代的製表美學。圖／Longines提供
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浪琴表Heritage Military 1938經典復刻軍表，不鏽鋼表殼，搭載...
浪琴表Heritage Military 1938經典復刻軍表，不鏽鋼表殼，搭載手上鍊機芯，限量1,938只，約79,500元。圖／Longines提供
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浪琴表Heritage Classic Chronograph 1946計時碼表...
浪琴表Heritage Classic Chronograph 1946計時碼表，不鏽鋼表殼，動力儲存54小時，約98,600元。圖／Longines提供
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浪琴表Heritage Classic復刻經典腕表，不鏽鋼表殼，動力儲存64小時...
浪琴表Heritage Classic復刻經典腕表，不鏽鋼表殼，動力儲存64小時，約69,200元。圖／Longines提供
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品牌腕表

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