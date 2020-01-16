親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

首例！國民黨永豐銀第二次凍結案 法院判黨產會勝訴

立委當選人伍麗華樁腳涉賄 檢調搜索約談21人

日爆新型冠狀病毒患者 疾管署提升武漢疫情第二級警示

2020-01-16 15:47聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

中國武漢「2019年新型冠狀病毒」登陸日本，衛福部疾管署今表示，因泰國及日本相繼出現未赴華南海鮮市場確診病例，研判武漢當地不排除有限人傳人風險，疾管署宣布即日起提升武漢市旅遊疫情建議至第二級警示（Alert），提醒國人近期如前往中國武漢及鄰近區域，應做好個人防護措施。

日本厚生勞動省今上午召開緊急記者會，證實日本境內已確診了第一起武漢新型肺炎，這名患者是居住在神奈川縣、年約30多歲的中國籍男性，1月3日在武漢就出現發燒症狀，但6日返回日本後，遲至10日才到醫院檢查治療，最後在15日出院後，才由日本官方證實為新型肺炎。

疾管署副署長莊人祥表示，日本今公布首例武漢新型冠狀病毒境外移入確診個案，患者於滯留武漢期間出現發燒症狀，未曾至華南海鮮市場，但有在武漢與不明的肺炎患者近距離接觸的可能性，目前感染源待釐清，疾管署將密切關注。

疾管署於15日接獲中國疾控中心通報，新型冠狀病毒感染的肺炎病例仍維持41例，其中重症6例、1例死亡，已出院7例。我國已於國際及小三通港埠全面提升警戒，莊人祥呼籲，有中國大陸武漢旅遊史旅客，若有發燒或咳嗽等身體不適症狀者，無論是否服用藥物，皆應主動告知機場檢疫人員。

自2019年12月31日啟動由武漢直航入境班機登機檢疫，已執行26航班，共檢疫2845名旅客及機組員，迄今共9名符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」個案均已排除，國內目前並無2019新型冠狀病毒確診個案。

莊人祥提醒，計畫前往前往中國大陸武漢及鄰近區域民眾，應避免出入傳統市場、醫院等人多公共場所及接觸野生和禽畜類動物，並做好個人防護措施；返國14天內如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚。

中國大陸武漢地區嚴重特殊傳染性肺炎疫情，我國近日安排傳染病防治醫療網指揮官莊銀清...
中國大陸武漢地區嚴重特殊傳染性肺炎疫情，我國近日安排傳染病防治醫療網指揮官莊銀清（左）及防疫醫師洪敏南（右）前往中國武漢，並於今日由疾管署副署長莊人祥（中）主持舉行返國說明會。記者陳婕翎／攝影
分享

肺炎發燒患者

延伸閱讀

備戰防流感 慢性病患快打疫苗

武漢肺炎 出現夫傳染妻病例

防疫流感全民總動員 過年前快打疫苗

新型冠狀病毒列法定傳染病 24小時未通報就開...

法定傳染病增列武漢肺炎 24小時內通報、強制...

疾管署：武漢肺炎不排除人傳人

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

人氣蛋糕「Tasweet手作燒菓子」3月熄燈 粉絲：捨不得

2020-01-16 13:32

有故事的腕表最吸睛！浪琴3大話題復刻表齊發

2020-01-16 16:16

巴黎時裝周／Valentino聯名Onitsuka Tiger 全4色曝光

2020-01-16 14:57

2020最強音樂盛典「搖搖滾滾音樂節」 南北雙城重磅登場

2020-01-16 14:20

去年消費主流 保養品、保健食品紅不讓

2020-01-16 14:07

今年 美食外送將擴及上班族早餐

2020-01-16 14:04

黑白萬寶龍 火烈鳥粉紅上身聯名限量新系列

2020-01-16 13:07

超美的流蘇紅瓶來了！Jo Malone「英國梨與小蒼蘭」新年限定版限量開賣

2020-01-16 13:05

MCM開賣內睡衣！形象圖性感火辣 過年可以買大紅色來穿

2020-01-16 13:03

U值媒／岳父受死吧》被不正常家庭所折磨變形的人性

2020-01-16 12:53

限量25萬個！7-11「Hello Kitty金鼠年限定萬用包」5款都萌翻　1/23限量加價購

2020-01-16 12:29

680元飛日本！樂桃推限時48小時促銷 1/16晚上9點開賣

2020-01-16 12:27

SWATCH X YOU台灣獨家動物畫布 最萌訂製腕表由你打造

2020-01-16 12:13

過年送禮超氣派！ 10大跨界禮盒品牌

2020-01-16 12:00

最大獎不限航點！華航新春限量機票福袋1月20日開搶

2020-01-16 11:59

華航新春限量機票福袋 20日獨家開搶

2020-01-16 11:36

只送不賣 林試所小物把森林香氛帶到家中

2020-01-16 11:07

想夏天露腿，冬天得保養身體！RéVive光采美體霜夠威

2020-01-16 11:01

身份證有「2、1、4」享住房2折！總統套房214元競標

2020-01-16 10:38

台中新光三越和迪士尼米奇米妮一起過新年

2020-01-16 09:39

家樂福app千萬紅包大方送 每天3次即時開搶

2020-01-16 01:26

LV飛小鮮肉陳立農到巴黎 19歲時尚練習生看男裝秀

2020-01-16 00:54

圍爐加菜全聯隱藏版好料！美型貼體包魚肉不沾手輕鬆煮

2020-01-16 00:36

春夏新裝 PRADA休閒有型 MIU MIU手作個性

2020-01-16 00:05

超市集點換購日本IRIS家電 加碼抽三菱SUV OUTLANDER

2020-01-15 21:38

灣仔碼頭水餃重返台灣市場 全聯、家樂福嘗鮮價199元

2020-01-15 20:30

台中超浮誇早午餐霸氣龍蝦法式吐司 激情選過更需美食療癒

2020-01-15 19:22

博恩今夜秀「買到破產」就對了 DIOR男裝快閃店初體驗

2020-01-15 19:21

男神王柏傑驚覺有抬頭紋 用雅詩蘭黛小棕瓶開啟保養路

2020-01-15 19:19

台版奈良「斑比山丘」擴園 超萌小鹿、美食市集新登場

2020-01-15 18:58

新光三越業績突破800億創新高 吳昕陽：關鍵在「速度」

2020-01-15 18:38

傳奇人生化作藝術養分 國際藝術家傅丹在台首展

2020-01-15 18:02

最貴泡麵限量9500組！滿漢御品龍藏經開賣 每碗248元

2020-01-15 17:30

燦坤3C「全民購物節」開跑！75吋4K電視限量直降2萬元

2020-01-15 17:13

冰箱牆太好拍！小編帶逛亞洲首座「YSL BEAUTY加油站」

2020-01-15 16:56

跟媽媽要寶石送空姐！侯佩岑5歲兒懂撩妹

2020-01-15 16:49

53公分「巨型皮卡丘」！藏壽司扭蛋大升級＋8款新壽司

2020-01-15 16:08

獨家搭配花生醬雪糕！全家便利商店 X 哈根達斯「巧雪可可」3款口味限量回歸

2020-01-15 15:29

最昭和感的誠品書店 「雲夢製造所」期間限定開張

2020-01-15 15:29
看更多

熱門文章

沖洗耳朵致面癱 醫：不要隨意清理耳垢

2020-01-15 17:09

影／環狀線過了！交部：明核准 侯友宜：將試營運

2020-01-15 16:54

看見就會帶來幸福 絕美「雙彩虹」高掛台北天空

2020-01-15 17:11

環狀線最快19日開放試乘 侯友宜：過年後辦通車典禮

2020-01-16 11:23

明考學測出門穿暖 吳德榮：冷空氣可能大陸冷氣團等級

2020-01-16 07:50

「蘇花改」大利多！700元入住花蓮遠雄悅來飯店

2020-01-15 17:15

侯友宜：環狀線正式通車後1個月內免費試乘

2020-01-16 12:56

北捷8折優惠取消乘客減？ 網友：難道便當漲5塊就不吃飯？

2020-01-16 09:43

新型冠狀病毒感日本也中？ 疾管署將做新的風險評估

2020-01-16 10:03

灣仔碼頭水餃重返台灣市場 全聯、家樂福嘗鮮價199元

2020-01-15 20:30

春節大樂透從小年夜起連開11天 加碼360組百萬紅包

2020-01-15 22:20

買起來！星宇航空新航點宿霧4月飛 1月20日早上10點開賣

2020-01-15 16:20

雙北宣布北捷「常客優惠」2月上路 4大票證另有好康

2020-01-16 11:24

每日星座運勢／巨蟹財源茂盛謹慎些 愛情運強滾滾

2020-01-16 00:00

燦坤3C「全民購物節」開跑！75吋4K電視限量直降2萬元

2020-01-15 17:13

台14甲合歡山道路結冰車輛頻打滑 傍晚5時起預警性封路

2020-01-15 16:44

跟媽媽要寶石送空姐！侯佩岑5歲兒懂撩妹

2020-01-15 16:49

爭議24年 淡北道路環評過了

2020-01-16 00:33

新北萬里規模3.3地震 萬里3級、陽明山2級

2020-01-15 21:35

680元飛日本！樂桃推限時48小時促銷 1/16晚上9點開賣

2020-01-16 12:27

命理老師曝12生肖幸運數字 算出最適合買樂透「黃金組合」

2020-01-16 13:42

小年夜、除夕溫暖 彭啟明：預測春節後期降溫還太早

2020-01-16 08:07

身份證有「2、1、4」享住房2折！總統套房214元競標

2020-01-16 10:38

北捷環狀線 年前試營運有望

2020-01-16 00:33

北捷常客優惠2月上路 定期票該不該買？

2020-01-16 10:18

台中超浮誇早午餐霸氣龍蝦法式吐司 激情選過更需美食療癒

2020-01-15 19:22

最貴泡麵限量9500組！滿漢御品龍藏經開賣 每碗248元

2020-01-15 17:30

博恩今夜秀「買到破產」就對了 DIOR男裝快閃店初體驗

2020-01-15 19:21

自殺新聞放頭版罰百萬 報業公會：逾越母法且箝制新聞自由

2020-01-15 16:54

大掃除這些姿勢母湯 物理治療師教不歪腰兩招

2020-01-16 09:37

台中爆發首例禽流感 撲殺2400隻土雞

2020-01-16 12:45

五歲童腳痛 爸驚見窗溝有蛇超音波讓小男孩免挨一大刀

2020-01-15 18:55

【弄孫之樂】施鳳兔／快樂在身邊

2020-01-16 06:00

【住在陰陽海邊】施岑宜／礦山裡的送別

2020-01-16 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

你可能也想看

Top