日爆新型冠狀病毒患者 疾管署提升武漢疫情第二級警示

中國武漢「2019年新型冠狀病毒」登陸日本，衛福部疾管署今表示，因泰國及日本相繼出現未赴華南海鮮市場確診病例，研判武漢當地不排除有限人傳人風險，疾管署宣布即日起提升武漢市旅遊疫情建議至第二級警示（Alert），提醒國人近期如前往中國武漢及鄰近區域，應做好個人防護措施。

日本厚生勞動省今上午召開緊急記者會，證實日本境內已確診了第一起武漢新型肺炎，這名患者是居住在神奈川縣、年約30多歲的中國籍男性，1月3日在武漢就出現發燒症狀，但6日返回日本後，遲至10日才到醫院檢查治療，最後在15日出院後，才由日本官方證實為新型肺炎。

疾管署副署長莊人祥表示，日本今公布首例武漢新型冠狀病毒境外移入確診個案，患者於滯留武漢期間出現發燒症狀，未曾至華南海鮮市場，但有在武漢與不明的肺炎患者近距離接觸的可能性，目前感染源待釐清，疾管署將密切關注。

疾管署於15日接獲中國疾控中心通報，新型冠狀病毒感染的肺炎病例仍維持41例，其中重症6例、1例死亡，已出院7例。我國已於國際及小三通港埠全面提升警戒，莊人祥呼籲，有中國大陸武漢旅遊史旅客，若有發燒或咳嗽等身體不適症狀者，無論是否服用藥物，皆應主動告知機場檢疫人員。

自2019年12月31日啟動由武漢直航入境班機登機檢疫，已執行26航班，共檢疫2845名旅客及機組員，迄今共9名符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」個案均已排除，國內目前並無2019新型冠狀病毒確診個案。