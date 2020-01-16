巴黎時裝周／Valentino聯名Onitsuka Tiger 全4色曝光

Valentino發表2020秋冬系列男裝，創意總監Pierpaolo Piccioli延續向來執著的「浪漫」情懷，以看似陽剛的線條結合充滿情感的文字與印花，繼續書寫著操著時尚語言的情書。

知名荷蘭攝影組合Inez & Vinoodh曾與Valentino合作拍攝形象廣告，本次在2020秋冬男裝系列中，他們的攝影作品也占了非常重要的篇幅，充滿浪漫主義的花朵圖像出現在長大衣、防風夾克、襯衫、包包上，無論黑白還是彩色，都自帶動感姿態，隨著模特兒走動的節奏呈現宛如紀錄片中花朵綻放的縮時攝影錯覺。法國藝術家Melanie Matranga的感性文字，則是化作大型的抽象符號和圖騰，以印花或是流蘇裝飾呈現，也像是大膽宣告出原本細膩隱晦的情感。

優雅沉穩的白、象牙、酒紅、鉛灰、藍與黑色，組成了本季主軸色調，Pierpaolo Piccioli特別強調精準的剪裁，透過對細節的專注而讓穿者與服裝產生親密感。親密而自在、自在而自信，在強調個人風格與特色的年代，這是最重要的穿搭精神。