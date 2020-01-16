黑白萬寶龍 火烈鳥粉紅上身聯名限量新系列

顏色總能在第一印象撩動人心，相形之下，以黑白二色為印象的萬寶龍Montblanc，近期則聯手美國重量級選品店The Webster，推出一系列限量聯名商品，但以The Wester的象徵：粉紅色與火烈鳥，裝飾於墨水、鋼筆之上，大膽而突破。

2009年於邁阿密南海灘成立的The Webster旗艦店，前身原為The Webster飯店，佔地20,000平方英尺、三層樓的建築是由建築師Henry Hohauser於西元1939年設計建造，頗富歷史淵源。創辦人Laure Heriard Dubrueil在2009年時，保留了飯店名稱，但將三層樓的內部重新規劃成綜合品牌的複合式奢華精品選品店，十年來更持續在美國各地拓點，舉凡波士頓、紐約都能找到The Webster的足跡，成為重量級的選品店指標，Paco Rabanne、Off-White都曾與The Webster合作推出限量產品，足見其影響力。

這回Montblanc與The Webster限量系列套組則包含了一瓶墨水、一只Solitaire鋼筆，以及一本皮革製筆記本。他們通數具備了The Webster的特色：粉紅，與火烈鳥。萬寶龍以The Webster的品牌Pantone色粉紅色調製了墨水顏色、讓書寫時帶來歡樂活潑氣氛，同時黑色皮革筆記本除了有萬寶龍經典的白色六芒星，筆記本封面三只站立的火烈鳥，更為原本古典、穩重的萬寶龍，帶來全新能量。