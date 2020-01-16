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SWATCH X YOU台灣獨家動物畫布 最萌訂製腕表由你打造

2020-01-16 12:13聯合報 消費中心／即時報導

瑞士鐘表品牌Swatch不斷為消費者創造更專屬、獨特的客製化體驗，從2O17年開始推出Swatch X You訂製系列，線上訂製流程需等待兩至三周才能從瑞士收到表款，本次Swatch特地由瑞士引進全新訂製系列客製化機台來台，於台北101打造最新概念快閃店，並發表台灣獨家畫布，將大家熟悉的台灣珍貴保育動物以俏皮、逗趣的筆觸化身訂製畫布主角，最快15分鐘印製時間，就可擁有全球唯一專屬自己的Swatch腕表

迎接2020鼠年的到來，udnSTYLE與Swatch合作要送網友新年禮物啦，只要加入udnSTYLE粉絲團，在活動畫布上尋找到所有的Swatch X You透明腕表，並Tag2位好友一起來參加活動，就有機會抽中「Swatch X You」訂製系列腕表！

Swatch X You全球獨家的台灣限定畫布。（圖／Swatch提供）
Swatch X You全球獨家的台灣限定畫布。（圖／Swatch提供）
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「Swatch X You」訂製系列快閃店1月4日正式開幕，特別在六周活動期間，推出全球獨家的台灣限定畫布，以色彩斑斕的熱帶水果與植物為背景，集合熟悉的台灣特有種動物共同走進畫布擔綱重要主角：台灣黑熊、台灣石虎、台灣帝雉、櫻花鉤吻鮭、台灣獼猴、台灣梅花鹿以及黑面琵鷺。Swatch融入台灣最道地的意象，散發出生意盎然的台灣活力，以雙畫布限時發表，恣意在畫布上決定喜歡的圖案區域、挑選機芯顏色，更能在表背寫下專屬文字或心意，打造出屬於在地超可愛的「Swatch X You」訂製系列腕表。

Swatch X You快閃店登陸台北101。（圖／Swatch提供）
Swatch X You快閃店登陸台北101。（圖／Swatch提供）
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另外，「Swatch X You快閃店」以台灣獨家限定的「#台灣特有種」打造出整面拍照活動牆，即日到一月底只要與活動牆合照，上傳到自己的IG並@swatch_tw，留言#SwatchXYou，周周抽出電影票。還有還有，快閃店期間Swatch將於官方網購物網站同步限時開放Swatch X You客製化服務，提供給粉絲不一樣的線上即時體驗！可於官方購物網站輕鬆挑選喜歡的畫布，設計出自己獨一無二的表款，再至Swatch台北101門市或洽詢專線02-8101-8364確認付款與設計，打造出獨一無二的Swatch X You腕表！ Swatch X You線上客製化服務：https://swat.ch/2m4tp0G

Swatch X You快閃店登陸台北101。（圖／Swatch提供）
Swatch X You快閃店登陸台北101。（圖／Swatch提供）
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【活動說明】

◎活動時間：即日起至1月20日14:00止。

◎得獎獎項： 「Swatch X You」訂製系列腕表 1隻（可現場客製化想要的主題畫布）

◎活動方式：

1.加入udn STYLE粉絲團

2.分享本活動粉絲團貼文

3.尋找活動貼文畫布上所有的Swatch X You透明腕表，圈出後留言上傳圖片，並tag2位好友一起參加，要找出全部的表喔

◎得獎公布：1月20日16:00公布於粉絲團貼文

◎兌領方式：得獎名單將於粉絲團活動貼文上公布，得獎者請於1月22日 18:00前將領取的完整資料（臉書帳號、真實姓名、手機號碼與身分證字號）寄至活動小組E-mail信箱：udnimc@gmail.com，活動小組將會回信提供相關兌換流程，得獎者可於Swatch X You快閃店期間於店面挑選喜歡的主題畫布，客製現場製作提供。

◎兌換方式請依Swatch X You快閃店提供的規範進行，得獎者兌換表款若有特殊需求或加購零件等，需與快閃店店員確認加購價格，除了腕表其他項目恕不免費提供。

◎主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱udnimc@gmail.com，我們將盡速為您解答。

「Swatch XYou」訂製系列中首度結合運動、藝術的獨特畫布。（圖／Swat...
「Swatch XYou」訂製系列中首度結合運動、藝術的獨特畫布。（圖／Swatch提供）
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