最大獎不限航點！華航新春限量機票福袋1月20日開搶

過年搶福袋拿好康，不僅百貨公司有，現在連航空公司也推出福袋搶客。華航2020春節不打烊推出新春限定機票福袋，1月20日上午9點於華航eMall送貨到府網站獨家開賣，每組售價8,888元，有機會抽到全球不限航點經濟艙機票、亞洲特定航點經濟艙機票、2020年月桌曆等好禮，最高價值超過6萬元，限量共100組。

迎接農曆春節到來，華航今年首創航空版新春福袋，邀請旅客討吉利試手氣，每份福袋內都有一張華航從台灣出發到亞洲精選航點來回機票，像是東京、大阪、首爾、檳城、吉隆坡、關島等熱門航點，也有機會買到即將開航的宿霧或是清邁機票。其中，宿霧是這次福袋中的隱藏版彩蛋，將有2張機票，等於1人買到2人出遊。

此外，福袋隨機精選人氣logo禮品，像是飛行夾克、音樂鈴、模型機等，另有3張神祕加碼獎全球不限航點經濟艙來回機票，可以去紐約看百老匯，或是到倫敦看大笨鐘，隨旅客使用。