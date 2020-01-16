親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

大選蔡英文狂掃年輕選票？ 其實催票關鍵是這個

奧運資格賽中華隊9名教練出爐 高志綱、陳江和入列

最大獎不限航點！華航新春限量機票福袋1月20日開搶

2020-01-16 11:59聯合報 記者魏妤庭／即時報導

過年搶福袋拿好康，不僅百貨公司有，現在連航空公司也推出福袋搶客。華航2020春節不打烊推出新春限定機票福袋，1月20日上午9點於華航eMall送貨到府網站獨家開賣，每組售價8,888元，有機會抽到全球不限航點經濟艙機票、亞洲特定航點經濟艙機票、2020年月桌曆等好禮，最高價值超過6萬元，限量共100組。

迎接農曆春節到來，華航今年首創航空版新春福袋，邀請旅客討吉利試手氣，每份福袋內都有一張華航從台灣出發到亞洲精選航點來回機票，像是東京、大阪、首爾、檳城、吉隆坡、關島等熱門航點，也有機會買到即將開航的宿霧或是清邁機票。其中，宿霧是這次福袋中的隱藏版彩蛋，將有2張機票，等於1人買到2人出遊。

此外，福袋隨機精選人氣logo禮品，像是飛行夾克、音樂鈴、模型機等，另有3張神祕加碼獎全球不限航點經濟艙來回機票，可以去紐約看百老匯，或是到倫敦看大笨鐘，隨旅客使用。

知名部落客布萊 N 機票達人還分享「怎麼使用才能賺回來」的福袋攻略，他提到，華航新春福袋機票提供經濟艙尊爵產品，選擇旅行日期、行程都靈活彈性，託運行李可到35公斤，也可以免費挑選舒適及標準座位，來回價值30美金，將近千元台幣。旅客只要收到實體福袋後，就可以直接到官網專區線上完成購票手續，隨時訂票隨時出發。

每組福袋都有亞洲精選航點來回機票。圖／華航提供
每組福袋都有亞洲精選航點來回機票。圖／華航提供
分享
隨時可來趟說走就走的旅行。圖／華航提供
隨時可來趟說走就走的旅行。圖／華航提供
分享
華航推出新春福袋，每組8,888元，限量100組。圖／華航提供
華航推出新春福袋，每組8,888元，限量100組。圖／華航提供
分享

福袋機票華航

延伸閱讀

華航新春限量機票福袋 20日獨家開搶

華航首創機票福袋拿亞洲機票 還加碼不限航點全...

Audi與BMW國道競速 華航副機師衝出護欄...

購物抽6萬紅包！自選號對獎3星彩

罷工年終大縮水 長榮剩2.5個月、華航從4萬...

節慶送禮暖心顧荷包 華航Logo商品最低六六...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

人氣蛋糕「Tasweet手作燒菓子」3月熄燈　粉絲：捨不得

2020-01-16 13:32

黑白萬寶龍 火烈鳥粉紅上身聯名限量新系列

2020-01-16 13:07

超美的流蘇紅瓶來了！Jo Malone「英國梨與小蒼蘭」新年限定版限量開賣

2020-01-16 13:05

MCM開賣內睡衣！形象圖性感火辣 過年可以買大紅色來穿

2020-01-16 13:03

U值媒／岳父受死吧》被不正常家庭所折磨變形的人性

2020-01-16 12:53

限量25萬個！7-11「Hello Kitty金鼠年限定萬用包」5款都萌翻　1/23限量加價購

2020-01-16 12:29

680元飛日本！樂桃推限時48小時促銷 1/16晚上9點開賣

2020-01-16 12:27

SWATCH X YOU台灣獨家動物畫布 最萌訂製腕表由你打造

2020-01-16 12:13

過年送禮超氣派！ 10大跨界禮盒品牌

2020-01-16 12:00

華航新春限量機票福袋 20日獨家開搶

2020-01-16 11:36

只送不賣 林試所小物把森林香氛帶到家中

2020-01-16 11:07

想夏天露腿，冬天得保養身體！RéVive光采美體霜夠威

2020-01-16 11:01

身份證有「2、1、4」享住房2折！總統套房214元競標

2020-01-16 10:38

台中新光三越和迪士尼米奇米妮一起過新年

2020-01-16 09:39

家樂福app千萬紅包大方送 每天3次即時開搶

2020-01-16 01:26

LV飛小鮮肉陳立農到巴黎 19歲時尚練習生看男裝秀

2020-01-16 00:54

圍爐加菜全聯隱藏版好料！美型貼體包魚肉不沾手輕鬆煮

2020-01-16 00:36

春夏新裝 PRADA休閒有型 MIU MIU手作個性

2020-01-16 00:05

超市集點換購日本IRIS家電 加碼抽三菱SUV OUTLANDER

2020-01-15 21:38

灣仔碼頭水餃重返台灣市場 全聯、家樂福嘗鮮價199元

2020-01-15 20:30

台中超浮誇早午餐霸氣龍蝦法式吐司 激情選過更需美食療癒

2020-01-15 19:22

博恩今夜秀「買到破產」就對了 DIOR男裝快閃店初體驗

2020-01-15 19:21

男神王柏傑驚覺有抬頭紋 用雅詩蘭黛小棕瓶開啟保養路

2020-01-15 19:19

台版奈良「斑比山丘」擴園 超萌小鹿、美食市集新登場

2020-01-15 18:58

新光三越業績突破800億創新高 吳昕陽：關鍵在「速度」

2020-01-15 18:38

傳奇人生化作藝術養分 國際藝術家傅丹在台首展

2020-01-15 18:02

最貴泡麵限量9500組！滿漢御品龍藏經開賣 每碗248元

2020-01-15 17:30

燦坤3C「全民購物節」開跑！75吋4K電視限量直降2萬元

2020-01-15 17:13

冰箱牆太好拍！小編帶逛亞洲首座「YSL BEAUTY加油站」

2020-01-15 16:56

跟媽媽要寶石送空姐！侯佩岑5歲兒懂撩妹

2020-01-15 16:49

53公分「巨型皮卡丘」！藏壽司扭蛋大升級＋8款新壽司

2020-01-15 16:08

獨家搭配花生醬雪糕！全家便利商店 X 哈根達斯「巧雪可可」3款口味限量回歸

2020-01-15 15:29

最昭和感的誠品書店 「雲夢製造所」期間限定開張

2020-01-15 15:29

環狀線可望年前通車 百貨搶春節商機

2020-01-15 14:44

這麼性感好嗎？曾之喬S曲線搭Chloé包 小S家居服應對

2020-01-15 14:16

奶油白+時尚灰！星巴克2020最新STANLEY聯名杯款曝光

2020-01-15 13:21

萊爾富推「全國電子商品提貨券」！家電、筆電限時限量4折起

2020-01-15 13:15

U值媒／八通關古道 花蓮羅山泥火山邂逅

2020-01-15 13:14

NHK指定台達8K投影技術轉播東奧 臨場感破表

2020-01-15 12:43
看更多

熱門文章

賢慧女初訪男友家 餐桌上一「習慣動作」慘遭準婆婆狠批：沒教養

2020-01-15 14:33

沖洗耳朵致面癱 醫：不要隨意清理耳垢

2020-01-15 17:09

影／環狀線過了！交部：明核准 侯友宜：將試營運

2020-01-15 16:54

終止動物悲歌！新竹市立動物園2個不為人知的小故事

2020-01-15 16:00

看見就會帶來幸福 絕美「雙彩虹」高掛台北天空

2020-01-15 17:11

明考學測出門穿暖 吳德榮：冷空氣可能大陸冷氣團等級

2020-01-16 07:50

「蘇花改」大利多！700元入住花蓮遠雄悅來飯店

2020-01-15 17:15

環狀線最快19日開放試乘 侯友宜：過年後辦通車典禮

2020-01-16 11:23

最昭和感的誠品書店 「雲夢製造所」期間限定開張

2020-01-15 15:29

寶寶抓周到一半直接睡著…紀錄照曝光萬人笑翻：他在抓周公啦！

2020-01-15 15:48

北捷8折優惠取消乘客減？ 網友：難道便當漲5塊就不吃飯？

2020-01-16 09:43

灣仔碼頭水餃重返台灣市場 全聯、家樂福嘗鮮價199元

2020-01-15 20:30

春節大樂透從小年夜起連開11天 加碼360組百萬紅包

2020-01-15 22:20

新型冠狀病毒感日本也中？ 疾管署將做新的風險評估

2020-01-16 10:03

買起來！星宇航空新航點宿霧4月飛 1月20日早上10點開賣

2020-01-15 16:20

台14甲合歡山道路結冰車輛頻打滑 傍晚5時起預警性封路

2020-01-15 16:44

燦坤3C「全民購物節」開跑！75吋4K電視限量直降2萬元

2020-01-15 17:13

每日星座運勢／巨蟹財源茂盛謹慎些 愛情運強滾滾

2020-01-16 00:00

53公分「巨型皮卡丘」！藏壽司扭蛋大升級＋8款新壽司

2020-01-15 16:08

爭議24年 淡北道路環評過了

2020-01-16 00:33

新北萬里規模3.3地震 萬里3級、陽明山2級

2020-01-15 21:35

跟媽媽要寶石送空姐！侯佩岑5歲兒懂撩妹

2020-01-15 16:49

北捷環狀線 年前試營運有望

2020-01-16 00:33

身份證有「2、1、4」享住房2折！總統套房214元競標

2020-01-16 10:38

小年夜、除夕溫暖 彭啟明：預測春節後期降溫還太早

2020-01-16 08:07

雙北宣布北捷「常客優惠」2月上路 4大票證另有好康

2020-01-16 11:24

最貴泡麵限量9500組！滿漢御品龍藏經開賣 每碗248元

2020-01-15 17:30

博恩今夜秀「買到破產」就對了 DIOR男裝快閃店初體驗

2020-01-15 19:21

台中超浮誇早午餐霸氣龍蝦法式吐司 激情選過更需美食療癒

2020-01-15 19:22

獨家搭配花生醬雪糕！全家便利商店 X 哈根達斯「巧雪可可」3款口味限量回歸

2020-01-15 15:29

台彩春節加碼8億元 大樂透開出360組百萬大獎

2020-01-15 14:22

侯友宜：環狀線正式通車後1個月內免費試乘

2020-01-16 12:56

自殺新聞放頭版罰百萬 報業公會：逾越母法且箝制新聞自由

2020-01-15 16:54

五歲童腳痛 爸驚見窗溝有蛇超音波讓小男孩免挨一大刀

2020-01-15 18:55

北捷常客優惠2月上路 定期票該不該買？

2020-01-16 10:18

春節連假高乘載管制 看圖行駛

2020-01-15 16:11

這麼性感好嗎？曾之喬S曲線搭Chloé包 小S家居服應對

2020-01-15 14:16

寒假何處去？卡地亞美洲豹特展親子場 現正開放預約

2020-01-15 16:43

【弄孫之樂】施鳳兔／快樂在身邊

2020-01-16 06:00

新光三越業績突破800億創新高 吳昕陽：關鍵在「速度」

2020-01-15 18:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top