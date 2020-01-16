去年消費主流 保養品、保健食品紅不讓
藥妝、超市、居家雜貨、票券平台等消費市場主流通路2019熱銷排行榜出爐，發現消費新趨勢。男性愈來愈重視面子問題，精華液、保濕面膜躍升男性愛美主力商品，屈臣氏男性會員人數過去二年平均每年都有5%以上成長，顯見「他經濟」潛力無窮。此外，現代文明病也牽動保健市場，課業繁重、工時長出現健康食品購買年齡層明顯下降，20歲以下購買保健食品2019年成長超過六成，相當驚人。
超市冷凍食品最夯
超市部分則以可方便即時即飲的冷凍食品最受歡迎，反映現代人忙碌生活型態。居家雜貨人氣熱銷商品是芬香噴霧器和行動香氛機，不難看出現代人高壓生活下的療癒需求。17Life票券網購排行榜上，「吃到飽」是長年不敗的熱賣主流，其中又以火鍋、飯店Buffet吃到飽最受消費者青睞。
男性保養越來越講究
商研院經營模式創新研究所副所長李世珍觀察指出，從各通路熱賣商品排行榜，不難發現2019消費主流聚焦在「縮時經濟」、「現代文明病」和「他經濟」崛起等三大趨勢。
屈臣氏表示，男性保養不再僅需求控油、抗痘，保濕面膜、精華液也成為男性保養的熱門選擇。市場研究機構「歐睿國際」（Euromonitor）指出，全球男性美妝市場未來五年將成長11%。「縮時保養」產品依舊是人氣寵兒，訴求一片就可以搞定洗臉、保養、保濕的「早安面膜」近來在社群上爆紅，急救膚況的安瓶、多效修護霜在屈臣氏2019年的銷售成長皆超過三成。
葉黃素銷售成長
屈臣氏也發現，關注保健議題的年齡層有下降趨勢。尤以護眼及抗壓助眠的保健品最受關注，隨著多屏時代來臨，針對眼睛保健的葉黃素相關食品銷售成長明顯，從2016年排名第12攀升到2019年排名第二。
老少咸宜的「涮嘴零食」和「泡麵」始終是超市的銷售人氣王，根據美廉社觀察，飛機餅乾、香辣鹹酥餅、螺仔餅、沙琪瑪...等古早味「柑仔店零食」在2019年尤其亮眼，泡麵市場也是如此，儘管韓流來勢洶洶，但銷售前三名還是由統一來一客鮮蝦魚板杯麵，和國人相當熟悉的台味統一肉燥麵等老品牌奪下二席。
日本熱夯的台隆手創館「白金萬毛牙刷」，無縫植入高達2萬根0.08mm超細密軟刷毛，訴求優異的柔軟度與清潔力，以及MUJI無印良品的「超音波芬香噴霧器」和「行動無水香氛機」則都是人氣回購王。
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