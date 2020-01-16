去年消費主流 保養品、保健食品紅不讓

訴求一片搞定洗臉、保養、保濕的「早安面膜」，以及急救膚況的安瓶、多效修護霜，是縮時保養市場的明星產品。 圖／屈臣氏提供 分享 facebook

藥妝、超市、居家雜貨、票券平台等消費市場主流通路2019熱銷排行榜出爐，發現消費新趨勢。男性愈來愈重視面子問題，精華液、保濕面膜躍升男性愛美主力商品，屈臣氏男性會員人數過去二年平均每年都有5%以上成長，顯見「他經濟」潛力無窮。此外，現代文明病也牽動保健市場，課業繁重、工時長出現健康食品購買年齡層明顯下降，20歲以下購買保健食品2019年成長超過六成，相當驚人。

超市冷凍食品最夯

超市部分則以可方便即時即飲的冷凍食品最受歡迎，反映現代人忙碌生活型態。居家雜貨人氣熱銷商品是芬香噴霧器和行動香氛機，不難看出現代人高壓生活下的療癒需求。17Life票券網購排行榜上，「吃到飽」是長年不敗的熱賣主流，其中又以火鍋、飯店Buffet吃到飽最受消費者青睞。

男性保養越來越講究

商研院經營模式創新研究所副所長李世珍觀察指出，從各通路熱賣商品排行榜，不難發現2019消費主流聚焦在「縮時經濟」、「現代文明病」和「他經濟」崛起等三大趨勢。

屈臣氏表示，男性保養不再僅需求控油、抗痘，保濕面膜、精華液也成為男性保養的熱門選擇。市場研究機構「歐睿國際」（Euromonitor）指出，全球男性美妝市場未來五年將成長11%。「縮時保養」產品依舊是人氣寵兒，訴求一片就可以搞定洗臉、保養、保濕的「早安面膜」近來在社群上爆紅，急救膚況的安瓶、多效修護霜在屈臣氏2019年的銷售成長皆超過三成。

老品牌的統一來一客鮮蝦魚板杯麵和統一肉燥麵依舊是泡麵市場主流。 圖／美廉社提供 分享 facebook

葉黃素銷售成長

屈臣氏也發現，關注保健議題的年齡層有下降趨勢。尤以護眼及抗壓助眠的保健品最受關注，隨著多屏時代來臨，針對眼睛保健的葉黃素相關食品銷售成長明顯，從2016年排名第12攀升到2019年排名第二。

日本熱夯的台隆手創館「白金萬毛牙刷」2019年在台灣引爆風潮。 圖／台隆手創館提供 分享 facebook

老少咸宜的「涮嘴零食」和「泡麵」始終是超市的銷售人氣王，根據美廉社觀察，飛機餅乾、香辣鹹酥餅、螺仔餅、沙琪瑪...等古早味「柑仔店零食」在2019年尤其亮眼，泡麵市場也是如此，儘管韓流來勢洶洶，但銷售前三名還是由統一來一客鮮蝦魚板杯麵，和國人相當熟悉的台味統一肉燥麵等老品牌奪下二席。

日本熱夯的台隆手創館「白金萬毛牙刷」，無縫植入高達2萬根0.08mm超細密軟刷毛，訴求優異的柔軟度與清潔力，以及MUJI無印良品的「超音波芬香噴霧器」和「行動無水香氛機」則都是人氣回購王。