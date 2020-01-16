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只送不賣 林試所小物把森林香氛帶到家中

2020-01-16 11:07聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

官方紀念品有新花樣。今年農委會林試所出了一款桌曆和明信片，透過技術，把森林裡的「味道」包裹在細微的膠囊中，只需要用手摩擦一下，就會散發出自然香氛。但兩樣紀念品只送不賣，要上林試所官方臉書參加活動取得。

林試所技術服務組組長劉一新表示，以明信片為例，一套12組，圖片包括水生植物、樹種，印刷油墨裡面香氛微膠囊，可以把森林裡的梨花木、山胡椒果、依蘭、香茅、尤加利、薰衣草、迷迭香、茶樹、薄荷、側柏、苦艾、檜木等香氣包裹進去，滲入油墨，結合幸福山林的概念。他說，透過明信片、桌曆，推廣森林香氛到家中，也鼓勵民眾親近森林。

林試所木材纖維組聘用助理研究員徐光平表示，出發點來自循環林業計畫，木柴、竹材、森林定期修枝廢料丟掉可惜，但從中提煉出精油，身價立刻翻漲。比如薰衣草有舒眠放鬆的效果，薄荷提神清新；另外一款山胡椒果，一般人熟知的名字是馬告，平時用來煮雞湯，但精油有其抗菌效果。

徐光平表示，坊間有優酪乳號稱晶球優酪乳，就是要把益生菌包裹在晶球裡面，這次香氛桌曆與明信片的技術，就是類似這樣的概念。和過去香水卡片的商品不同，香水卡片放久了就沒有味道，林試所的森林香氛明信片只要用手在圖案搓一搓，又會把香氣再釋放出來。

中興大學森林學系終身特聘教授兼產創暨國際學院院長王升陽表示，森林植物散發出的揮發性物質，具有抑制空氣中細菌與黴菌生長的功用，除了對植物有保護功能，對人體也有提振精神、情緒舒緩、壓力調控，甚至提高免疫功能的效果。

今年農委會林試所出了一款桌曆和明信片，除了美麗畫面以外，還透過技術，把森林裡的「...
今年農委會林試所出了一款桌曆和明信片，除了美麗畫面以外，還透過技術，把森林裡的「味道」包裹在細微的膠囊中，再滲入印刷油墨中，收到明信片的民眾，只需要用手摩擦一下，就會散發出自然香氛，等於把森林裡的芬多精就帶入家中，甚是療癒。記者彭宣雅／攝影
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農委會中興大學黴菌

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