想夏天露腿，冬天得保養身體！RéVive光采美體霜夠威

女人們，不光要懂得保養臉部，更要懂得保養身體的每寸肌膚，尤其夏天穿背心、短褲時，會露在外面的肌膚狀況，如果沒有好好保養，馬上就會洩露出年齡。因此，冬天正是保養身體肌膚的最佳時刻，因為穿著包緊緊，好好保養，夏天就能露出最美體態。頂級保養品牌RéVive，針對貴婦們的身體保養，推出全新「極緻光采美體系列」，號稱是身體擦的發光神霜。

RéVive最知名的保養品就是光采再生活膚霜，被稱為發光神霜，使用一個晚上就有感，是超多人最愛的回購商品。延續發光神霜，RéVive把保養重點移到身體，推出兩款4D活膚美體精華、4D緊膚美體霜，獨創緊膚彈力配方，解決肌膚問題，可以緊緻撫平肌膚、增加保濕力、強化細緻與持續亮白。

兩款身體商品中，含有對抗肌膚老化的青春分子，搭配甘醇酸去除老廢角質，並利用深海海藻精萃，結合果酸及天然植萃提煉，維持肌膚保濕、緊緻、柔嫩，還特別添加24胜肽、4D玻尿酸與菸鹼醯胺，緊實身體肌膚，達到補水與鎖水的效果，提升肌膚對環境傷害的保護力。