身份證有「2、1、4」享住房2折！總統套房214元競標

2019年榮獲網友票選「全台最美飯店TOP20」之一的澎湖澎澄飯店，位在南海遊客中心旁，正對馬公第三漁港，坐擁港灣無敵海景。2月14日適逢周年，自2月1日起至2月15日，凡身份證有2、1、4三個數字，即可以2,140元入住雙人客房，內含早餐再加碼送星探索Go Star挑戰門票，下殺2折。此外，2月14日當天，澎澄飯店也將在粉絲專頁舉辦「海悅澄苑總統套房」競標，按讚下標就有機會以214元入住價值78,500的絕美總統套房。

澎澄飯店歡慶周年推出優惠住房專案，自2月1日起至2月15日於官網限定「214慶週年」優惠活動，只要入住者身份證字號有2、1、4這三個數字，不論排序組合，即可於期間內以下殺2折的超優惠價格2,140元入住雙人客房乙晚，含早餐及Go Star星探索極限挑戰門票，總價值達11,000元。

2月底前入住澎澄飯店，還能享有「Pier3三號港」商場購物優惠，只要單筆滿額3,000元起即享有最低8折優惠。與飯店連通的「Pier3三號港」免稅購物商場，引進國際精品、香水化妝品、藥妝店、休閒服飾品牌等，以及包含Coach、Kate Spade、Jo Malone等近百個香水化妝品牌。

澎澄飯店也破天荒推出「海悅澄苑總統套房」競標活動，只要在2月14日14:00~23:00於澎澄飯店粉絲專頁按讚並於活動貼文底下下標，起標價214元，每次競價加價500元，得標者可於3~8月期間以得標價入住總統套房一晚 (2人入住)，總價值高達78,500元。

相關資訊可查澎澄飯店官網及粉絲團：