新型冠狀病毒感日本也中？ 疾管署將做新的風險評估

日本也中鏢？日本厚生勞動省證實有一名男性從武漢回到日本以後，確診為新型肺炎，住院五天後，患者昨天已康復出院。我國疾管署表示，目前正向日方查詢更進一步疫調資料，以進行風險評估。

疾管署說，初步了解該男性為日籍，是否為外傳的陸籍人士，得再進一步確認。

中國武漢肺炎疫情肇因於新型冠狀病毒，世界衛生組織（WHO）已命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒）。世界衛生組織於14日也示警，引發武漢肺炎的2019新型冠狀病毒可能有限的人傳人。

厚勞省上午開記者會表示，1月14日接獲通報，15日確診。這名感染者並沒有前往華南海鮮批發市場，研判很可能是與其他感染者接觸所致。