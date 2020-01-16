台中新光三越和迪士尼米奇米妮一起過新年

2020農曆鼠年到！台中新光三越百貨將於今(16)日起至2月10日止，推出以「迪士尼米奇米妮」結合新年元素的快閃店，標榜由瘋靡全球的迪士尼帶來可愛米奇米妮一起過新年。

現場獨家首度曝光3米高的米奇米妮舞龍舞獅場景，限時登陸1樓水舞廣場跟大家一起喜氣拜年。

另外，還有三大米奇米妮春節主題場景等著大家來開拍，包括1樓水舞廣場巨型米奇米妮舞獅場景、10樓的鼠於你圓圓滿滿球池，以及米奇米妮舞獅鬧新春拍照區等。

台中新光三越去年營業額累計近194億元、年增4%，穩坐全台百貨「店王」寶座，今年業績目標將挑戰200億元大關。迎接農曆新年，店方也全力展開各項促銷活動，衝刺業績。

新光三越表示，除了上述的拍照打卡場景之外，快閃店獨家官方販售區，還有近500項迪士尼人氣週邊商品，當日消費滿2,020元，還有機會獲得超級限定、迪士尼首度發行的「2020鼠於你紀念幣」，全球限量1,680枚。