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家樂福app千萬紅包大方送 每天3次即時開搶

2020-01-16 01:26聯合報 記者何雅玲／即時報導

數位時代過年送紅包也電子化!超市量販業兩大品牌app皆於春節前開啟「發紅包」的新功能，會員不但可直接轉贈禮金給親朋好友，提升新年贈紅包的方便性，轉贈紅包還可獲贈點數或是參加搶紅包的好康活動，新年試手氣、發財好運來!

家樂福app服務再升級，推出「發紅包」的新功能，只要編輯想要傳達的祝福紅包名稱，輸入總金額與預備贈送的紅包數量，系統即提供平均與隨機分配紅包金額，並有Line、手機簡訊、Email等三種傳遞方式。同時，也推出千萬紅包大方送的新春活動，只要下載家樂福app並且開通錢包服務，就可參加每天早中晚共三次的即時快閃紅包活動。家樂福表示，1月18日至2月2日期間開啟「家樂福APP」首頁，看到紅包浮動圖示，點入後即可參加搶紅包活動，活動採隨機贈送，最高紅包金額將送出近千元的消費金存入錢包中，或是家樂福線上購物折扣碼與家樂福商城紅利點數倍數兌換劵等。

全聯行動支付PX Pay也將在1月17日推出送紅包的新功能，會員可直接轉贈禮金給親朋好友。 全聯表示，1月底前使用PX Pay綁定台新銀行信用卡購買紅包，單筆滿1,000元，可獲贈全聯福利點500點，首次轉送紅包贈88點，每次轉送紅包就有1次抽獎機會，最高可獲得88,888福利點。

家樂福app服務再升級，推出「發紅包」的新功能及「搶紅包」即時快閃活動。圖／家樂...
家樂福app服務再升級，推出「發紅包」的新功能及「搶紅包」即時快閃活動。圖／家樂福提供
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紅包家樂福

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