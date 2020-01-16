家樂福app千萬紅包大方送 每天3次即時開搶

數位時代過年送紅包也電子化!超市量販業兩大品牌app皆於春節前開啟「發紅包」的新功能，會員不但可直接轉贈禮金給親朋好友，提升新年贈紅包的方便性，轉贈紅包還可獲贈點數或是參加搶紅包的好康活動，新年試手氣、發財好運來!

家樂福app服務再升級，推出「發紅包」的新功能，只要編輯想要傳達的祝福紅包名稱，輸入總金額與預備贈送的紅包數量，系統即提供平均與隨機分配紅包金額，並有Line、手機簡訊、Email等三種傳遞方式。同時，也推出千萬紅包大方送的新春活動，只要下載家樂福app並且開通錢包服務，就可參加每天早中晚共三次的即時快閃紅包活動。家樂福表示，1月18日至2月2日期間開啟「家樂福APP」首頁，看到紅包浮動圖示，點入後即可參加搶紅包活動，活動採隨機贈送，最高紅包金額將送出近千元的消費金存入錢包中，或是家樂福線上購物折扣碼與家樂福商城紅利點數倍數兌換劵等。