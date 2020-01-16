圍爐加菜全聯隱藏版好料！美型貼體包魚肉不沾手輕鬆煮

新春圍爐吃好料，一家之「煮」在備料選材時，除了考量料理的美味及食材來源的安全性，同時也在意備料過程的不沾手便利性、年節期間的高保鮮度及希望能減少剩食等，有超市業者因應消費者需求，精選多款「貼體包」生鮮商品77折起優惠，以及網羅超過50款可鎖住新鮮風味的急凍鮮物系列，讓消費者輕鬆煮且吃得美味又安心。

全聯表示，為解決消費者購買生鮮魚肉易有解凍後血水滲出、食材氧化色澤不佳、效期短易增加報廢品浪費食材的問題，去年起陸續開發鮮魚與精肉貼體包商品，除了可完全貼覆密封，有效改善食材滲出血水與保鮮膜易破的問題，相較於傳統包裝也更易於攜帶；同時，食材較不易變色，鮮度大幅提升，賞味期限拉長。

隨著民眾對於食安、鮮度等重視，貼體包裝商品的接受度逐漸提升，全聯2019年推出的10項貼體包商品，整年銷售金額達1.77億元，其中又以「挪威鮭魚菲力」最為熱銷，賣出將近7000萬元；另外還有「鮮鯖魚切片(無鹽)」，採自冰冷純淨海域的挪威，油脂均勻分布，一年可賣出45萬盒；至於黑馬商品則是「台灣鯛背肉」，肉質鮮美，開賣不到6個月業績已達3000萬元，預計今年可成長30%。

迎接春節生鮮備料需求，全聯推出貼體包商品優惠，除了有挪威鮭魚菲力優惠77折；因應過年象徵年年有餘、事業昌隆的搶手魚貨，分別於1/16推出包裝時尚喜氣的「金鯧」（紅杉魚），限時特價200元有找；1/18開賣「白鯧」，限時特價300元有找，限量6000盒。此外，也針對火鍋愛好者推薦已分切好片狀的「鯛魚火鍋魚片」，以及「澳洲安格司牛肉」貼體包。

貼體包裝商品之外，過年吃好料也不可錯過急凍鮮物系列，所謂的急凍鮮物是運用急速冷凍的處理方式，先將原料進行加工分切後，隨即進行快速凍結，能長時間保持最佳鮮度是最大特色，目前全聯有超過50款的急凍鮮物，春節圍爐首推日本生干貝、元氣桂丁雞湯煲、好欣豬梅花薄切肉片、美國牛梅花火鍋片等，期間限定86折起。