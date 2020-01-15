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超市集點換購日本IRIS家電 加碼抽三菱SUV OUTLANDER

2020-01-15 21:38聯合報 記者何雅玲／即時報導

因應年節到來，超市賣場除了推出一系列圍爐年菜、生鮮商品及走春必備伴手禮盒，更祭出多項滿額抽獎、集點加價購與超值福袋好禮，為「鼠」年迎來好彩頭！

今年多家超市祭出名車大獎，以及知名家電或鍋廚具集點活動，除了全聯福利中心先前宣布的大年初一福袋獎值388萬元的瑪莎拉蒂MASERATI，以及即日起至三月中截止的德國雙人牌珐瑯鑄鐵鍋等七款商品集點換兌活動之外，近期JASONS MARKET PLACE推出即日起至1月31日止，當日單筆滿1,000元送抽獎券1張，有機會抽中市價92萬的三菱SUV OUTLANDER，以及Dyson V10 Fluffy SV12無線吸塵器、Panasonic奈米水離子吹風機等。同時也與日本IRIS時尚家電合作，推出滿額集點加價購的活動，即日起至2月29日，當日單筆消費滿500元可獲得1點，集滿2點可以市價72折起加購兌換日本千石阿拉丁烤箱、日本IRIS P6無線吸塵器、日本IRIS桌上型吹風機等時尚家電，兌換時間至3月6日止。

頂好也攜手知名日本家電品牌IRIS、日本鍋具品牌YOSHIKAWA舉辦滿額集點加價購的好康活動，單筆消費滿200元即贈送1點，集滿5點可以加購兌換日本IRIS雙氣旋除蹣清淨機、YOSHIKAWA不銹鋼雪平鍋等。同時，即日起至1月31日期間消費滿388元，還可獲抽獎券乙張，有機會獲得價值50.9萬的Mitsubishi COLT PLUS典藏型霓光紅汽車、iPhone 11、飛利浦Airfryer氣炸鍋以及頂好禮券5000元等獎項。

頂好超市推出消費滿388元有機會抽中Mitsubishi人氣小轎旅活動。圖／頂好...
頂好超市推出消費滿388元有機會抽中Mitsubishi人氣小轎旅活動。圖／頂好提供
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JASONS推出消費滿千就有機會抽三菱SUV OUTLANDER。圖／JASON...
JASONS推出消費滿千就有機會抽三菱SUV OUTLANDER。圖／JASONS提供
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頂好超市推新春活動日系家電集點加價購，輕鬆為家居生活增添便利性。圖／頂好提供
頂好超市推新春活動日系家電集點加價購，輕鬆為家居生活增添便利性。圖／頂好提供
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全聯福利中心大年初一福袋大獎是388萬元的瑪莎拉蒂MASERATI。圖／全聯提供
全聯福利中心大年初一福袋大獎是388萬元的瑪莎拉蒂MASERATI。圖／全聯提供
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JASONS引進廚房的夢幻逸品「日本千石阿拉丁烤箱 」集點加購兌換活動。圖／JA...
JASONS引進廚房的夢幻逸品「日本千石阿拉丁烤箱 」集點加購兌換活動。圖／JASONS提供
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集點福袋吹風機

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