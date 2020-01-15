超市集點換購日本IRIS家電 加碼抽三菱SUV OUTLANDER

因應年節到來，超市賣場除了推出一系列圍爐年菜、生鮮商品及走春必備伴手禮盒，更祭出多項滿額抽獎、集點加價購與超值福袋好禮，為「鼠」年迎來好彩頭！

今年多家超市祭出名車大獎，以及知名家電或鍋廚具集點活動，除了全聯福利中心先前宣布的大年初一福袋獎值388萬元的瑪莎拉蒂MASERATI，以及即日起至三月中截止的德國雙人牌珐瑯鑄鐵鍋等七款商品集點換兌活動之外，近期JASONS MARKET PLACE推出即日起至1月31日止，當日單筆滿1,000元送抽獎券1張，有機會抽中市價92萬的三菱SUV OUTLANDER，以及Dyson V10 Fluffy SV12無線吸塵器、Panasonic奈米水離子吹風機等。同時也與日本IRIS時尚家電合作，推出滿額集點加價購的活動，即日起至2月29日，當日單筆消費滿500元可獲得1點，集滿2點可以市價72折起加購兌換日本千石阿拉丁烤箱、日本IRIS P6無線吸塵器、日本IRIS桌上型吹風機等時尚家電，兌換時間至3月6日止。