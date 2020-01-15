灣仔碼頭水餃重返台灣市場 全聯、家樂福嘗鮮價199元
有著元寶寓意的水餃，在年節時分特別受歡迎，根據賣場銷售數字顯示，春節檔期冷凍水餃的銷量約佔全年的十分之一，選在今年春節前，睽違五年、深受不少消費者喜愛的灣仔碼頭冷凍水餃，重新在台灣上市，首波通路包括家樂福、全聯、愛買、momo等，而因應消費者對於水餃口感的品質要求提升，家樂福近期在部分店也開賣手作的冷藏水餃。
重新回歸台灣冷凍水餃市場的灣仔碼頭水餃，首波推出三款人氣經典口味，包括：不分老少都愛、團聚必備的「高麗菜豬肉」，以及香味四溢、媽媽私藏的「韭菜豬肉」和營養滿分、小朋友最愛的「玉米蔬菜豬肉」，每包原價平均250元，慶祝上市嘗鮮價199元。其中，全聯通路還推出用px pay支付單組加贈200福利點。而一月初在家樂福上市尚無促銷活動時，即引起眼尖的品牌愛好者搶購。品牌表示，年後將陸續在其他的超市量販及電商等全通路上市，口味也會陸續增加。
家樂福表示，賣場冷凍水餃全年至少銷售200萬包，其中，家樂福品牌的高麗菜豬肉（年銷20萬包）及韭菜（年銷近18萬包）兩款水餃，依序為熱賣前兩名，其他像是及第、奇美、義美等品牌，也都各有愛好者，年銷量各在10萬包內，而觀察到消費者對於水餃口感提升的需求，家樂福近期開始販售手作的冷藏豬肉水餃，限店每日10-15盒，14顆77元，提供想要吃好一點但又忙碌沒空自己包水餃的消費者多一種選購的參考。
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