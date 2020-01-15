周興哲、王可元帥爆DIOR快閃店 游宇潼的孝順藏心機

DIOR於台北開設「DIOR 2020夏季男裝系列微風南山期間限定概念店」，呈現男裝藝術總監Kim Jones的最新設計，「博恩夜夜秀」的博恩首度出席時尚活動，放話「人生努力到現在就是為了這個moment！要買到破產。」周予天、周興哲兄弟檔，以及新生代女星或歌手吳卓源、梁以辰、游宇潼，則是異口同聲放話要把Saddle馬鞍包帶回家。

周予天、周興哲事前不知道對方會出席活動，是場小驚喜，看到彼此穿搭想交換鞋子，周予天表示如果周興哲買了透明工裝靴，他就可以光明正大拿來穿；而周興哲說父親和三兄弟的鞋子尺碼相同，可以彼此借穿，他特別提到「我廚藝超厲害，應該可以開餐廳，過年想煮竹笙雞湯、紅燒肉給家人吃」，也想送女友或媽媽可以繡上名字的Book Tote或白色馬鞍包。

自帶歡樂氛圍的王可元做足功課，介紹身上穿搭時簡直是讀稿機，他從2019年Kim Johns與空山基合作時就相中Oblique馬鞍包，這次單品的風化、腐蝕感，和快閃店以水晶打造出破壞與重生的概念，他表示和他的職業很像，身為演員就是不斷創造再歸零；歌手梁以辰以不扣鈕、性感紗裙露出自信美腿；吳卓源幽默自嘲，「當然要露腿啊，我也只有腿可以露。」想買禮物給爸爸，經典Oblique是她的清單首選。游宇潼則是相當孝順的想推薦Oblique馬鞍包給老爸游鴻明，笑說「我會督促他買，然後變成我自己的新年禮物。」