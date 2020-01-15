男神王柏傑驚覺有抬頭紋 用雅詩蘭黛小棕瓶開啟保養路

王柏傑因為演出Netflix原創影集「罪夢者」，讓他再度奠定帥氣男神形象，已經30歲的他，笑說因為看到額頭出現了抬頭紋時，才開始正視到自己的年紀，驚醒應該開始保養了，而他的愛用品，就是日夜都使用雅詩蘭黛小棕瓶，加強肌膚保濕狀況。

王柏傑受邀現身雅詩蘭黛遠東百貨信義A13的概念店開幕活動，提到肌膚保養，尷尬坦言自己一個月才敷一次面膜，但還好現在每天有用小棕瓶，讓自己不服老，除了肌膚的保養之外，王柏傑也有運動健身的習慣，由裡至外的保養，才能面面俱到。

提到自己心儀女性的形象，王柏傑認為，必須是淡妝再加上紅唇，這樣特別有吸引力。

雅詩蘭黛在A13開設全台首間概念店，奢華內裝提供更舒適的購物體驗，服務與空間全面升級，彰顯出雅詩蘭黛紐約上城的高尚與奢華氛圍。新年期間，雅詩蘭黛也推出全新「特潤超導修露-好運滿滿限定瓶」、「絕對慾望奢華潤唇膏 好運滿滿限定版」迎接鼠年，商品上印有「祥雲」圖騰，象徵一朵朵祥雲乘載著「鼠不盡」好運吉祥飄然而至，還附上擁有祥雲、燈籠、金鼠與傳統吉祥團案的造型鑰匙環。