親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

開發近逼！石牌三大家族百年宅第恐不保？

被Keanna提告 謝和弦帶莉婭赴警局反告竊盜

台版奈良「斑比山丘」擴園 超萌小鹿、美食市集新登場

2020-01-15 18:58聯合報 記者張芳瑜／即時報導

鄰近宜蘭梅花湖的人氣景點「斑比山丘」，近期不但將園區擴建，讓遊客與梅花鹿互動的環境更完善，更在2020新的一年，籌備全新的「拉布市集」，招募不同的料理的特色攤販，讓在地青年回流、創業，遊客也能品嘗在地美食。此外，斑比山丘入園改採預約制，每次最多預約4人，最晚需在2天前完成預約。

「斑比山丘」附近為稻田與群山，是一座親近大自然的梅花鹿園區，來到這裡可以零距離與台灣獨有的梅花鹿親近、互動。園區內目前共有35隻鹿，除了梅花鹿、可愛的水鹿，出生5個月的小鹿野出來見客，超萌的身影成為遊客關注的焦點。遊客可持門票兌換一份園區提供的胡蘿蔔條，或是加購鹿仙豆等食物餵食小鹿。園區互動區佔地約為200坪，裡面種植楓樹、落雨松、台灣土肉桂、樟樹等樹木，讓梅花鹿可以自由自在、不受拘束的活動。

與可愛的梅花鹿互動之後，緊鄰互動區的是以羅東知名咖啡廳「美美子手作甜點」，除了販售明星商品手煮焦糖乳酪布丁外，各式當季甜點和飲品也是熱門選項，另外，凡入園攜帶360ml以上的環保杯，還可至美美子兌換茶類/咖啡類商品乙杯。而入園處一旁特別以吉祥物拉布命名的「拉布市集」也是園區的新亮點，為了鼓勵年輕人創業，園方也廣邀新創商品、美食進駐，即日起在園區內都能享用「Cill & Crispy」醬料炸物、「OMO Chicken」韓式炸雞麵包、「八玉屋」古早味手工紅豆湯圓等特色美食。

「斑比山丘Bambi Land」

地址：宜蘭縣冬山鄉下湖路285號

票價：全票200元；優待票50元(6-12歲及65歲以上長者)

開放時間：每日上午10點-下午17點

預約網站：https:// booking.menushop.tw/ bambiland

拉布市集營業時間：上午10點-售完為止

「拉布市集」的打卡貨櫃牆。記者張芳瑜／攝影
「拉布市集」的打卡貨櫃牆。記者張芳瑜／攝影
分享
胡蘿蔔條是梅花鹿喜愛的食物之一，建議折半餵食，增加餵食次數。記者張芳瑜／攝影
胡蘿蔔條是梅花鹿喜愛的食物之一，建議折半餵食，增加餵食次數。記者張芳瑜／攝影
分享
斑比山丘剛出身5個月的小鹿人人愛。記者張芳瑜／攝影
斑比山丘剛出身5個月的小鹿人人愛。記者張芳瑜／攝影
分享
斑比山丘入園購票處。記者張芳瑜／攝影
斑比山丘入園購票處。記者張芳瑜／攝影
分享
斑比山丘獨家設計商品。記者張芳瑜／攝影
斑比山丘獨家設計商品。記者張芳瑜／攝影
分享
斑比山丘園區整建的更加完善。記者張芳瑜／攝影
斑比山丘園區整建的更加完善。記者張芳瑜／攝影
分享
遊客可持門票兌換一份園區提供的胡蘿蔔條。記者張芳瑜／攝影
遊客可持門票兌換一份園區提供的胡蘿蔔條。記者張芳瑜／攝影
分享
斑比山丘新亮點「拉布市集」。記者張芳瑜／攝影
斑比山丘新亮點「拉布市集」。記者張芳瑜／攝影
分享
宜蘭人氣景點「斑比山丘」。記者張芳瑜／攝影
宜蘭人氣景點「斑比山丘」。記者張芳瑜／攝影
分享
斑比山丘可以近距離與梅花鹿互動。記者張芳瑜／攝影
斑比山丘可以近距離與梅花鹿互動。記者張芳瑜／攝影
分享
斑比山丘園區內的「美美子手作甜點」。記者張芳瑜／攝影
斑比山丘園區內的「美美子手作甜點」。記者張芳瑜／攝影
分享
斑比山丘「拉布市集」的特色美食。記者張芳瑜／攝影
斑比山丘「拉布市集」的特色美食。記者張芳瑜／攝影
分享
「美美子手作甜點」提供豐富的甜點、飲品。記者張芳瑜／攝影
「美美子手作甜點」提供豐富的甜點、飲品。記者張芳瑜／攝影
分享

梅花湖咖啡廳

延伸閱讀

伊朗誤擊客機瞞3天 示威者要哈米尼下台

伊朗人高喊「獨裁者去死」 要最高領袖哈米尼下...

逾60國與組織賀完成大選 外交部感謝盼深化關...

伊朗短暫拘捕英駐德黑蘭大使 倫敦：違反國際法

譴責、呼籲克制--伊朗襲擊後的國際反應

聯合國警告 美若炸伊朗古蹟 將吃戰爭罪

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

最貴泡麵限量9500組！滿漢御品龍藏經開賣 每碗248元

2020-01-15 17:30

男神王柏傑驚覺有抬頭紋　用雅詩蘭黛小棕瓶開啟保養路

2020-01-15 19:19

新光三越業績突破800億創新高 吳昕陽：關鍵在「速度」

2020-01-15 18:38

傳奇人生化作藝術養分 國際藝術家傅丹在台首展

2020-01-15 18:02

燦坤3C「全民購物節」開跑！75吋4K電視限量直降2萬元

2020-01-15 17:13

冰箱牆太好拍！小編帶逛亞洲首座「YSL BEAUTY加油站」

2020-01-15 16:56

跟媽媽要寶石送空姐！侯佩岑5歲兒懂撩妹

2020-01-15 16:49

53公分「巨型皮卡丘」！藏壽司扭蛋大升級＋8款新壽司

2020-01-15 16:08

獨家搭配花生醬雪糕！全家便利商店 X 哈根達斯「巧雪可可」3款口味限量回歸

2020-01-15 15:29

最昭和感的誠品書店 「雲夢製造所」期間限定開張

2020-01-15 15:29

環狀線可望年前通車 百貨搶春節商機

2020-01-15 14:44

這麼性感好嗎？曾之喬S曲線搭Chloé包 小S家居服應對

2020-01-15 14:16

奶油白+時尚灰！星巴克2020最新STANLEY聯名杯款曝光

2020-01-15 13:21

萊爾富推「全國電子商品提貨券」！家電、筆電限時限量4折起

2020-01-15 13:15

U值媒／八通關古道 花蓮羅山泥火山邂逅

2020-01-15 13:14

NHK指定台達8K投影技術轉播東奧 臨場感破表

2020-01-15 12:43

旅遊規劃新法寶 Firefox Lite瀏覽器一鍵探索最愛地點

2020-01-15 12:41

限量100萬張！全家便利商店推最神刮刮卡「鎮瀾宮保庇卡」　大獎抽30萬元頂級旅遊行程

2020-01-15 12:39

拍賣反應景氣 富藝斯鐘錶拍賣2019全年度回顧

2020-01-15 12:31

U值媒／台灣最夯梅花攝影朝聖熱點 南投外坪頂蔡家秘境梅園

2020-01-15 12:13

8000株櫻花花海、粉紅隧道！靜岡「4大河津櫻名所」

2020-01-15 11:59

點數真好用！HAPPY GO首創點數可換eTag儲值金

2020-01-15 11:55

女神定番款！韓星潤娥、BLACKPINK Lisa搭馬卡龍CELINE

2020-01-15 11:53

追「愛的迫降」讓眼周長細紋！嬌蘭蜂王乳眼霜還妳亮眼

2020-01-15 11:48

精品秀創意萌鼠成亮點 迎新年打造應景穿搭單品

2020-01-15 11:14

葉怡蘭的「私房佐餐心法」格蘭利威14年與台菜超搭

2020-01-15 10:30

「鼠」年圍爐最強清單！360間餐廳 每一口都能賺哩程

2020-01-15 10:28

「春遊不塞車」懶人包／16條旅遊線、116個推薦景點

2020-01-15 10:26

自殺新聞刊頭版、首頁 未來最高重罰百萬

2020-01-15 10:24

男人想穿洋裝、襯衫都可以 Gucci高呼「自由」價值

2020-01-15 10:16

還沒做完就賣光！龔遵慈的「小清新」珠寶依舊搶手

2020-01-15 10:01

象徵烏金廣進 「黑內衣」成年輕族群心目中的開運內衣

2020-01-15 09:35

走跳世界／美食家談年菜 與老饕一起追年味

2020-01-15 00:11

DIOR夏季男裝概念店 微風南山期間限定開幕

2020-01-15 00:02

升級版草苺大福！ PABLO「草莓大福起司塔」大小尺寸都滿足

2020-01-14 23:28

林志玲帶起羽毛婚紗熱 LinLi Boutique白金系列好仙

2020-01-14 18:20

「以圖搜圖」因她而生 翹臀珍為VERSACE秀美胸

2020-01-14 17:26

板橋大遠百加入百億俱樂部 餐飲店王鼎泰豐、GUCCI精品之霸

2020-01-14 17:17

拍照要排隊！7-11「卡娜赫拉的小動物聯名店」開進高雄　獨家周邊商品小心買到想剁手

2020-01-14 17:00
看更多

熱門文章

破天荒！ 因火車大誤點基隆高中宣布期末考延後1小時

2020-01-15 09:40

李富城稱冬雷為不祥之兆 氣象專家跟命理師紛打臉

2020-01-15 10:33

是你嗎？大樂透頭獎一人獨得 2.47億獎落台中

2020-01-14 22:33

賢慧女初訪男友家 餐桌上一「習慣動作」慘遭準婆婆狠批：沒教養

2020-01-15 14:33

店家狂辦「買一送一」何不直接降價？ 網曝商業關鍵

2020-01-14 20:58

台鐵大誤點影響破2萬人 號誌故障原因是它

2020-01-15 11:08

影／台鐵號誌故障南港基隆大誤點最久70分鐘 通勤罵翻

2020-01-15 09:14

限量100萬張！全家便利商店推最神刮刮卡「鎮瀾宮保庇卡」　大獎抽30萬元頂級旅遊行程

2020-01-15 12:39

搭火車塞爆！號誌故障 七堵南港南下北上列車晚30分

2020-01-15 08:30

要怎麼在相親市場找到「優質女」？ 網揭殘酷真相

2020-01-14 21:17

看見就會帶來幸福 絕美「雙彩虹」高掛台北天空

2020-01-15 17:11

周五變天 冷空氣有機會升級大陸冷氣團

2020-01-15 10:12

接單費調降 foodpanda外送員 醞釀明天罷工

2020-01-15 00:31

YouBike 2.0今於公館上路 前30分鐘僅2元

2020-01-15 11:22

北捷官方認證 一張圖看銀髮族最愛去哪些捷運站

2020-01-15 13:14

每日星座運勢／處女財運要向外開發 異性緣旺旺日

2020-01-15 00:00

【兒女心情】段致平／成就

2020-01-15 06:00

台鐵南港號誌故障 改搭北捷人潮增加

2020-01-15 09:04

寶寶抓周到一半直接睡著…紀錄照曝光萬人笑翻：他在抓周公啦！

2020-01-15 15:48

台鐵號誌故障大誤點 乘客：90分鐘才到站

2020-01-15 10:40

台鐵今晨號誌故障民眾罵翻 影響破兩萬人

2020-01-15 09:23

火車大誤點 台鐵：8點34修復影響56列次、2萬3850人

2020-01-15 09:29

【大叔的中年小事】程耀毅／老狗在做完蛋糕後

2020-01-15 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top