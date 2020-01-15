台版奈良「斑比山丘」擴園 超萌小鹿、美食市集新登場

鄰近宜蘭梅花湖的人氣景點「斑比山丘」，近期不但將園區擴建，讓遊客與梅花鹿互動的環境更完善，更在2020新的一年，籌備全新的「拉布市集」，招募不同的料理的特色攤販，讓在地青年回流、創業，遊客也能品嘗在地美食。此外，斑比山丘入園改採預約制，每次最多預約4人，最晚需在2天前完成預約。

「斑比山丘」附近為稻田與群山，是一座親近大自然的梅花鹿園區，來到這裡可以零距離與台灣獨有的梅花鹿親近、互動。園區內目前共有35隻鹿，除了梅花鹿、可愛的水鹿，出生5個月的小鹿野出來見客，超萌的身影成為遊客關注的焦點。遊客可持門票兌換一份園區提供的胡蘿蔔條，或是加購鹿仙豆等食物餵食小鹿。園區互動區佔地約為200坪，裡面種植楓樹、落雨松、台灣土肉桂、樟樹等樹木，讓梅花鹿可以自由自在、不受拘束的活動。

與可愛的梅花鹿互動之後，緊鄰互動區的是以羅東知名咖啡廳「美美子手作甜點」，除了販售明星商品手煮焦糖乳酪布丁外，各式當季甜點和飲品也是熱門選項，另外，凡入園攜帶360ml以上的環保杯，還可至美美子兌換茶類/咖啡類商品乙杯。而入園處一旁特別以吉祥物拉布命名的「拉布市集」也是園區的新亮點，為了鼓勵年輕人創業，園方也廣邀新創商品、美食進駐，即日起在園區內都能享用「Cill & Crispy」醬料炸物、「OMO Chicken」韓式炸雞麵包、「八玉屋」古早味手工紅豆湯圓等特色美食。

「斑比山丘Bambi Land」

地址：宜蘭縣冬山鄉下湖路285號

票價：全票200元；優待票50元(6-12歲及65歲以上長者)

開放時間：每日上午10點-下午17點

預約網站：https:// booking.menushop.tw/ bambiland