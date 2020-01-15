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新光三越業績突破800億創新高 吳昕陽：關鍵在「速度」

2020-01-15 18:38聯合報 記者江佩君／即時報導

百貨龍頭新光三越2019年營收突破800億元大關，超越目標達到807億元，創歷史新高。新光三越總經理吳昕陽指出，去年其實是大環境較艱苦的一年，業績超標關鍵在「速度」，團隊對事件反應與改變的速度。加上大選後國內外情勢趨向安定，更看好今年，將挑戰817億營收。

吳昕陽自去年6月從執行副總接任總經理職務後，他期許自己「視野更開闊、心要細一點」，去看市場有什麼變化、去思考有無更強的能力可做到零售一條龍、能帶給給客人更多的服務是什麼；心要變細，是要去串起所有的可能性。

新光三越無論業績或是啟動的商場革命，都是百貨業界領頭羊，關鍵因素就在於「反應能力」。包括App餐廳訂候位服務、引進餐酒館、深夜食堂等趨勢，都帶動同業跟進。今年接著推動線上線下皆可分期付款、用App預購福袋等創新服務，而每個創新服務的推動，背後主要都是為了解決消費者的「痛點」，且每年持續調整改裝20個樓層，吳昕陽表示，我認為業界沒人做到新光三越這樣。

面對信義商圈陸續有新百貨加入，吳昕陽認為，每當信義商圈有新人加入，來客數都會增加，而新光三越最早進入這個商圈，我們獨有的品牌只會大於商圈重複的品牌，且獨家品牌只會持續增加，那客人來信義區一定會來新光三越。

針對2017年中推出的電商平台「beauty stage」，將從線上走進線下，3月將在台中開設首間「實體店」，類似美妝選貨店的概念，提供消費者獨立試妝，打破百貨櫃姐行銷的模式。

此外，新光三越更把心力投注在一般民眾看不到的「安全」面上，特別成立「安控室」，並延攬前刑事警察局副局長馬振華擔任安控長，針對超過200萬個會員個資保護等資安層面，到食安、公共安全等，都做了整體策略性的規劃與執行。

新光三越2019年營收突破800億元大關，超越目標達到807億元，創歷史新高。記...
新光三越2019年營收突破800億元大關，超越目標達到807億元，創歷史新高。記者江佩君／攝影
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新光三越總經理吳昕陽期許自己「視野更開闊、心要細一點」。圖／新光三越提供
新光三越總經理吳昕陽期許自己「視野更開闊、心要細一點」。圖／新光三越提供
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