新光三越業績突破800億創新高 吳昕陽：關鍵在「速度」

百貨龍頭新光三越2019年營收突破800億元大關，超越目標達到807億元，創歷史新高。新光三越總經理吳昕陽指出，去年其實是大環境較艱苦的一年，業績超標關鍵在「速度」，團隊對事件反應與改變的速度。加上大選後國內外情勢趨向安定，更看好今年，將挑戰817億營收。

吳昕陽自去年6月從執行副總接任總經理職務後，他期許自己「視野更開闊、心要細一點」，去看市場有什麼變化、去思考有無更強的能力可做到零售一條龍、能帶給給客人更多的服務是什麼；心要變細，是要去串起所有的可能性。

新光三越無論業績或是啟動的商場革命，都是百貨業界領頭羊，關鍵因素就在於「反應能力」。包括App餐廳訂候位服務、引進餐酒館、深夜食堂等趨勢，都帶動同業跟進。今年接著推動線上線下皆可分期付款、用App預購福袋等創新服務，而每個創新服務的推動，背後主要都是為了解決消費者的「痛點」，且每年持續調整改裝20個樓層，吳昕陽表示，我認為業界沒人做到新光三越這樣。

面對信義商圈陸續有新百貨加入，吳昕陽認為，每當信義商圈有新人加入，來客數都會增加，而新光三越最早進入這個商圈，我們獨有的品牌只會大於商圈重複的品牌，且獨家品牌只會持續增加，那客人來信義區一定會來新光三越。

針對2017年中推出的電商平台「beauty stage」，將從線上走進線下，3月將在台中開設首間「實體店」，類似美妝選貨店的概念，提供消費者獨立試妝，打破百貨櫃姐行銷的模式。