2020最強音樂盛典「搖搖滾滾音樂節」 南北雙城重磅登場
2020全新音樂盛典「搖搖滾滾音樂節」，初登場即以2020最強音樂節之姿席捲北高兩地，將於2月29日、4月4日分別在新北大都會公園以及高雄夢時代正對面廣場雙城重磅登場。在上週陸續公佈盧廣仲、安溥、陳珊妮等超強卡司陣容後，旋即帶來極高的關注度！
華麗陣容當中最受關注的除了產後首度復出的安溥、創作鬼才盧廣仲以及獨立音樂女王陳珊妮之外，更集結Leo王、ØZI、李友廷等超強新人，嘻哈饒舌巨星MC HotDog熱狗、頑童MJ116、蛋堡，加上茄子蛋、孔雀眼、顯然樂隊、P!SCO、魚條等人氣樂團，搭上獨立浪漫效應落日飛車、爵士女神9m88等萬眾注目的樂壇黑馬，橫跨搖滾、嘻哈、電音、爵士、流行，完美融合又獨具個性。而當天除了精采的演出之外，更將結合了文創內容推出好潮市集，以及多家特色美食，絕對是2020年最不能缺席的大型Live音樂盛會！
●由聯合數位文創舉辦之「搖搖滾滾音樂節」將於2月29日、4月4日分別在新北大都會公園以及高雄夢時代正對面廣場雙城初登場，預售票1/16中午12:00起於udn售票網熱賣中，ibon、全家、萊爾富超商機台及udn售票網線上、App皆可購買，大宗團購另有優惠，請洽02-7721-6955#1（週一~五09:00~17:00）
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