傳奇人生化作藝術養分 國際藝術家傅丹在台首展

台灣國際藝術盛事「台北當代藝術博覽會」將於本周五（17日）登場，文心藝術基金會特別策劃越南裔丹麥藝術家傅丹（Danh Vō）作品於台灣首度展出，此次展出作品皆為文心藝術基金會董事長葉曉甄重要收藏，葉曉甄表示，期待此次展出能為台北這座城市帶來更多不同的國際觀點及連結。

藝術家傅丹1975年出生於越南，後因越戰、西貢淪陷，年幼即隨家人搭船逃離越南，輾轉受丹麥籍貨輪營救而獲得丹麥政府政治庇護，開始定居丹麥的人生。傅丹作品多以戰亂移民的生命經驗出發，探討歷史複雜的面向，如遷移、殖民、認同等，廣獲當代藝術界注目。

傅丹於2012年贏得德國時裝品牌Hugo Boss 委託贊助古根漢美術館的「HUGO BOSS獎」（THE HUGO BOSS PRIZE ）、更於2015年、2019年參加威尼斯雙年展。此外，傅丹作品及各式藝術計畫亦於紐約古根漢美術館、法國龐畢度中心、瑞士巴塞爾藝術館、香港M+等多個知名美術館展出。

拆解自由女神 反思西方自由思想

本次展出作品《We the people》雕塑，是傅丹最為人所知的作品。作品以美國憲法「We, the people of the United States」開頭命名，等比例複製紐約自由女神像，再將其拆解為400塊碎片，分送至世界各地展出。片段與拆解是傅丹作品的特色，1886年法國為宣揚自由、平等思想，而贈送給美國的自由女神，卻在藝術家的計畫中被拆解，葉曉甄解釋，這是他拆解政治、探索金權、定義自由的詮釋手法。

至於作品《Garden with Pigeons in Flight》，則是藉由1,600 根粉紅色的蠟燭呈現。作品探討著材料、環境與時間之間的變化，更敘述墨西哥蠟燭原料「胭脂紅」的歷史，反思殖民與全球化的議題。胭脂紅是由胭脂蟲（Cochineal insects）製作而成，原產於中南美洲，14至15世紀因哥倫布發現美洲而被引入歐洲，成為美麗又昂貴的染料「胭脂紅」。

文心藝術致力推廣國際級當代藝術

文心藝所為文心藝術基金會旗下的空間，致力於推廣當代藝術。文心藝術基金會自2019年起，繼展出美國當代藝術家 Dong Aitken 個展、韓裔藝術家Haegue Yang梁慧圭個展後，再度策劃國際知名藝術家作品在台展出，為台北這座城市挹注國際的藝術能量。本次展出將持續至四月上旬，邀請喜愛藝術的民眾，一起參與這場藝術盛會。

► 展覽資訊

越南裔丹麥藝術家 Danh Vō 傅丹個展

展覽日期：2020/1/16 - 4/5

開放時間：10：00-20：00

展覽地點：文心藝所 Ｗinsing Art Place（台北市內湖區民權東路六段 180 巷 10 弄 6 號）