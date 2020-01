傳奇人生化作藝術養分 國際藝術家傅丹在台首展

台灣國際藝術盛事「台北當代藝術博覽會」將於本周五(17日)登場,文心藝術基金會特別策劃越南裔丹麥藝術家傅丹(Danh Vō)作品於台灣首度展出,此次展出作品皆為文心藝術基金會董事長葉曉甄重要收藏,葉曉甄表示,期待此次展出能為台北這座城市帶來更多不同的國際觀點及連結。

藝術家傅丹1975年出生於越南,後因越戰、西貢淪陷,年幼即隨家人搭船逃離越南,輾轉受丹麥籍貨輪營救而獲得丹麥政府政治庇護,開始定居丹麥的人生。傅丹作品多以戰亂移民的生命經驗出發,探討歷史複雜的面向,如遷移、殖民、認同等,廣獲當代藝術界注目。

傅丹於2012年贏得德國時裝品牌Hugo Boss 委託贊助古根漢美術館的「HUGO BOSS獎」(THE HUGO BOSS PRIZE )、更於2015年、2019年參加威尼斯雙年展。此外,傅丹作品及各式藝術計畫亦於紐約古根漢美術館、法國龐畢度中心、瑞士巴塞爾藝術館、香港M+等多個知名美術館展出。

拆解自由女神 反思西方自由思想

本次展出作品《We the people》雕塑,是傅丹最為人所知的作品。作品以美國憲法「We, the people of the United States」開頭命名,等比例複製紐約自由女神像,再將其拆解為400塊碎片,分送至世界各地展出。片段與拆解是傅丹作品的特色,1886年法國為宣揚自由、平等思想,而贈送給美國的自由女神,卻在藝術家的計畫中被拆解,葉曉甄解釋,這是他拆解政治、探索金權、定義自由的詮釋手法。

至於作品《Garden with Pigeons in Flight》,則是藉由1,600 根粉紅色的蠟燭呈現。作品探討著材料、環境與時間之間的變化,更敘述墨西哥蠟燭原料「胭脂紅」的歷史,反思殖民與全球化的議題。胭脂紅是由胭脂蟲(Cochineal insects)製作而成,原產於中南美洲,14至15世紀因哥倫布發現美洲而被引入歐洲,成為美麗又昂貴的染料「胭脂紅」。

文心藝術致力推廣國際級當代藝術

文心藝所為文心藝術基金會旗下的空間,致力於推廣當代藝術。文心藝術基金會自2019年起,繼展出美國當代藝術家 Dong Aitken 個展、韓裔藝術家Haegue Yang梁慧圭個展後,再度策劃國際知名藝術家作品在台展出,為台北這座城市挹注國際的藝術能量。本次展出將持續至四月上旬,邀請喜愛藝術的民眾,一起參與這場藝術盛會。

► 展覽資訊

越南裔丹麥藝術家 Danh Vō 傅丹個展

展覽日期:2020/1/16 - 4/5

開放時間:10:00-20:00

展覽地點:文心藝所 Winsing Art Place(台北市內湖區民權東路六段 180 巷 10 弄 6 號)