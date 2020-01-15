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最貴泡麵限量9500組！滿漢御品龍藏經開賣 每碗248元

2020-01-15 17:30聯合報 記者魏妤庭／即時報導

翠玉白菜是許多民眾都知道的故宮鎮館之寶，遠在南台灣的故宮南院，也同樣有鎮館之寶，也就是清朝留下來的龍藏經。現在，龍藏經不只放在博物館，也在泡麵包裝上可以看得到！有史上最貴的滿漢御品，因應春節推出限量龍藏經包裝，每碗248元，限量9,500碗。若是農曆春節期間到故宮商店消費，再加碼送紅包袋，限量9,800份。

龍藏經是清朝製作第一部大型佛典，為康熙皇帝與孝莊太皇太后祈求國泰民安，歷經數年並耗費鉅資而製成，有七世平安與好運的意涵。全函皆以泥金抄寫，在外飾方面，不僅鑲有破萬顆絕世珠寶，連保護經書的裝幀也大有來頭，以只有皇家才能使用的黃緞織花袷經衣包覆，而且裡面有著暗藏300年的祕密圖樣七團龍紋，為清代價值斐然的國寶。

迎接農曆春節到來，滿漢御品特別與故宮合作，於包裝上融入黃地團龍如意雲紋織金妝花緞，並以古代宮廷器皿天圓地方為概念，製作龍乘雲碗相互呼應，也將龍藏經蘊含的七世福報寓意送給親友或自己享用。

滿漢御品表示，除了包裝外，吃法也相當講究，使用一頭牛僅1%的特選腱肉，搭配非油炸波浪麵，建議用100度C的熱水沖泡約四分半鐘，才能品嘗到內厚邊薄的紮實咬勁。此外，搭配四川𤆵燒與法式高湯雙重技法的湯頭再吃麵，更有滿足感。

滿漢御品龍藏經圖騰限量組合，即日起在16家指定7-11與電商MOMO正式開賣，每組248元、限量9,500組。另1月23日到29日到故宮消費就可以獲得龍藏經圖騰紅包，只送不賣，限量9,800份。

滿漢御品因應春節推出龍藏經包裝，限量9,500份。圖／滿漢御品提供
滿漢御品因應春節推出龍藏經包裝，限量9,500份。圖／滿漢御品提供
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包裝上融入黃地團龍如意雲紋織金妝花緞，以古代宮廷器皿天圓地方為概念。圖／滿漢御品...
包裝上融入黃地團龍如意雲紋織金妝花緞，以古代宮廷器皿天圓地方為概念。圖／滿漢御品提供
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使用一頭牛僅1%的特選腱肉，搭配非油炸波浪麵。圖／滿漢御品提供
使用一頭牛僅1%的特選腱肉，搭配非油炸波浪麵。圖／滿漢御品提供
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故宮南院春節紅包

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