全國電子超強檔破盤活動開跑！大家電最高省超過萬元

全國電子農曆年前最強檔破盤活動，即日起至1月19日全台320家門市及線上購物平台同步開跑，數十款3C家電限時限量破盤價，大家電最大降幅超過萬元，指定款小家電降幅直逼5折，購買指定款電視、冰箱、洗衣機、調理家電、空氣清淨機還有獨家加碼禮。

全國電子破盤價活動全館消費滿1萬元以上並上網登錄可抽亞洲萬里通里數，單筆消費滿2萬元以上可參加「加1元再多1件精選商品」，不同滿額門檻可以1元加購烤箱、淨水器、電動牙刷、除濕機、掃地機器人、Dyson空氣清淨機、甚至是市價32,900元的LAURASTAR高壓蒸汽熨斗。

大尺寸電視、大容量冰箱、洗脫烘洗衣機蟬連年終換購家電的首選，全國電子破盤價活動多款電視降幅超過10,000元，包括SAMSUNG 65型QLED量子電視市價59,900元、特價47,900元，登錄原廠官網送SoundBar N300，全國電子獨家加碼送伊萊克斯完美管家吸塵器，限量200台；LG 65型4K聯網LED液晶電視市價42,900元、特價32,900元，加碼送全國電子獨家好禮，限量300台。

農曆年前冰箱熱賣款從容量450L直線增加到容量500～600L以上的機種，全國電子推出多款破盤價冰箱降價再送禮，HITACHI 615L六門日製冰箱市價76,900元、特價67,900元，買就送德國CS不鏽鋼笛音壺，全國電子獨家加碼送NEOFLAM低壓燜煮鍋24cm及CK彈力舒眠枕，限量300台。