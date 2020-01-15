親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

中常會再翻盤！推舉林榮德擔任代理主席

質疑蔡英文博士論文不存在 彭文正提告今敗訴

全國電子超強檔破盤活動開跑！大家電最高省超過萬元

2020-01-15 17:24聯合報 記者陳立儀／即時報導

全國電子農曆年前最強檔破盤活動，即日起至1月19日全台320家門市及線上購物平台同步開跑，數十款3C家電限時限量破盤價，大家電最大降幅超過萬元，指定款小家電降幅直逼5折，購買指定款電視、冰箱、洗衣機、調理家電、空氣清淨機還有獨家加碼禮。

全國電子破盤價活動全館消費滿1萬元以上並上網登錄可抽亞洲萬里通里數，單筆消費滿2萬元以上可參加「加1元再多1件精選商品」，不同滿額門檻可以1元加購烤箱、淨水器、電動牙刷、除濕機、掃地機器人、Dyson空氣清淨機、甚至是市價32,900元的LAURASTAR高壓蒸汽熨斗。

大尺寸電視、大容量冰箱、洗脫烘洗衣機蟬連年終換購家電的首選，全國電子破盤價活動多款電視降幅超過10,000元，包括SAMSUNG 65型QLED量子電視市價59,900元、特價47,900元，登錄原廠官網送SoundBar N300，全國電子獨家加碼送伊萊克斯完美管家吸塵器，限量200台；LG 65型4K聯網LED液晶電視市價42,900元、特價32,900元，加碼送全國電子獨家好禮，限量300台。

農曆年前冰箱熱賣款從容量450L直線增加到容量500～600L以上的機種，全國電子推出多款破盤價冰箱降價再送禮，HITACHI 615L六門日製冰箱市價76,900元、特價67,900元，買就送德國CS不鏽鋼笛音壺，全國電子獨家加碼送NEOFLAM低壓燜煮鍋24cm及CK彈力舒眠枕，限量300台。

全國電子還推出任天堂Switch瑪利歐金牌鬼屋同捆組特價12,999元、限量300台，年假宅在家追劇的iPad、平板電腦也有優惠。

LG 65型4K聯網LED液晶電視，市價42,900元、全國電子特價32,900...
LG 65型4K聯網LED液晶電視，市價42,900元、全國電子特價32,900元，再送獨家好禮，限量300台。圖／全國電子提供
分享
HITACHI 615L六門日製冰箱，市價76,900元、全國電子特價67,90...
HITACHI 615L六門日製冰箱，市價76,900元、全國電子特價67,900元，限量300台。圖／全國電子提供
分享
多門大容量冰箱是年終家電換購首選之一，全國電子推出多款破盤價冰箱降價再送禮。圖／...
多門大容量冰箱是年終家電換購首選之一，全國電子推出多款破盤價冰箱降價再送禮。圖／全國電子提供
分享
Dyson V11 Fluffy無線吸塵器，市價22,900元、全國電子特價17...
Dyson V11 Fluffy無線吸塵器，市價22,900元、全國電子特價17,900元，買就送TANLAY亮彩平煎鍋，限量500台。圖／全國電子提供
分享

空氣清淨機除濕機全國電子

延伸閱讀

媽養「萬年冰箱」老婆10年不敢開 釣出許多苦...

萊爾富推「全國電子商品提貨券」！家電、筆電限...

全國電祭3C家電破盤五天 年前超強檔線上線下...

瞄準尾牙季！燦坤3C「指定家電買10送1」超...

年前換購大家電趁現在！全國電子「買指定款電視...

全國電子2020年續推雙品牌 拚業績優於去年

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

燦坤3C「全民購物節」開跑！75吋4K電視限量直降2萬元

2020-01-15 17:13

冰箱牆太好拍！小編帶逛亞洲首座「YSL BEAUTY加油站」

2020-01-15 16:56

跟媽媽要寶石送空姐！侯佩岑5歲兒懂撩妹

2020-01-15 16:49

年節送禮 福灣、GODIVA巧克力禮盒甜入心

2020-01-15 16:32

53公分「巨型皮卡丘」！藏壽司扭蛋大升級＋8款新壽司

2020-01-15 16:08

獨家搭配花生醬雪糕！全家便利商店 X 哈根達斯「巧雪可可」3款口味限量回歸

2020-01-15 15:29

最昭和感的誠品書店 「雲夢製造所」期間限定開張

2020-01-15 15:29

環狀線可望年前通車 百貨搶春節商機

2020-01-15 14:44

這麼性感好嗎？曾之喬S曲線搭Chloé包 小S家居服應對

2020-01-15 14:16

奶油白+時尚灰！星巴克2020最新STANLEY聯名杯款曝光

2020-01-15 13:21

萊爾富推「全國電子商品提貨券」！家電、筆電限時限量4折起

2020-01-15 13:15

U值媒／八通關古道 花蓮羅山泥火山邂逅

2020-01-15 13:14

NHK指定台達8K投影技術轉播東奧 臨場感破表

2020-01-15 12:43

旅遊規劃新法寶 Firefox Lite瀏覽器一鍵探索最愛地點

2020-01-15 12:41

限量100萬張！全家便利商店推最神刮刮卡「鎮瀾宮保庇卡」　大獎抽30萬元頂級旅遊行程

2020-01-15 12:39

拍賣反應景氣 富藝斯鐘錶拍賣2019全年度回顧

2020-01-15 12:31

U值媒／台灣最夯梅花攝影朝聖熱點 南投外坪頂蔡家秘境梅園

2020-01-15 12:13

8000株櫻花花海、粉紅隧道！靜岡「4大河津櫻名所」

2020-01-15 11:59

點數真好用！HAPPY GO首創點數可換eTag儲值金

2020-01-15 11:55

女神定番款！韓星潤娥、BLACKPINK Lisa搭馬卡龍CELINE

2020-01-15 11:53

追「愛的迫降」讓眼周長細紋！嬌蘭蜂王乳眼霜還妳亮眼

2020-01-15 11:48

精品秀創意萌鼠成亮點 迎新年打造應景穿搭單品

2020-01-15 11:14

葉怡蘭的「私房佐餐心法」格蘭利威14年與台菜超搭

2020-01-15 10:30

「鼠」年圍爐最強清單！360間餐廳 每一口都能賺哩程

2020-01-15 10:28

「春遊不塞車」懶人包／16條旅遊線、116個推薦景點

2020-01-15 10:26

自殺新聞刊頭版、首頁 未來最高重罰百萬

2020-01-15 10:24

男人想穿洋裝、襯衫都可以 Gucci高呼「自由」價值

2020-01-15 10:16

還沒做完就賣光！龔遵慈的「小清新」珠寶依舊搶手

2020-01-15 10:01

象徵烏金廣進 「黑內衣」成年輕族群心目中的開運內衣

2020-01-15 09:35

走跳世界／美食家談年菜 與老饕一起追年味

2020-01-15 00:11

DIOR夏季男裝概念店 微風南山期間限定開幕

2020-01-15 00:02

升級版草苺大福！ PABLO「草莓大福起司塔」大小尺寸都滿足

2020-01-14 23:28

林志玲帶起羽毛婚紗熱 LinLi Boutique白金系列好仙

2020-01-14 18:20

「以圖搜圖」因她而生 翹臀珍為VERSACE秀美胸

2020-01-14 17:26

板橋大遠百加入百億俱樂部 餐飲店王鼎泰豐、GUCCI精品之霸

2020-01-14 17:17

拍照要排隊！7-11「卡娜赫拉的小動物聯名店」開進高雄　獨家周邊商品小心買到想剁手

2020-01-14 17:00

繼光香香雞過年發紅包 8折紅包券登入直接領

2020-01-14 16:37

OREO紅絲絨蛋糕口味新換裝 買再抽日本機票、開運紅包

2020-01-14 15:16

東方檀香帶來神秘感！ 嬌蘭全新訂製香水推迷魅盛檀淡香

2020-01-14 15:04
看更多

熱門文章

他台大肄業薪水破不了3萬 網推「穩定職業」：薪水高到嚇人

2020-01-14 18:51

破天荒！ 因火車大誤點基隆高中宣布期末考延後1小時

2020-01-15 09:40

李富城稱冬雷為不祥之兆 氣象專家跟命理師紛打臉

2020-01-15 10:33

是你嗎？大樂透頭獎一人獨得 2.47億獎落台中

2020-01-14 22:33

小資族過年紅包要包多少給父母才對？ 網激推公道價

2020-01-14 19:12

賢慧女初訪男友家 餐桌上一「習慣動作」慘遭準婆婆狠批：沒教養

2020-01-15 14:33

老農津貼增為7550元2月入帳 59萬名老農受惠

2020-01-14 18:12

店家狂辦「買一送一」何不直接降價？ 網曝商業關鍵

2020-01-14 20:58

台鐵大誤點影響破2萬人 號誌故障原因是它

2020-01-15 11:08

影／台鐵號誌故障南港基隆大誤點最久70分鐘 通勤罵翻

2020-01-15 09:14

搭火車塞爆！號誌故障 七堵南港南下北上列車晚30分

2020-01-15 08:30

比人還高！他釣上158公斤巨型石斑 專家一估50歲

2020-01-14 18:41

要怎麼在相親市場找到「優質女」？ 網揭殘酷真相

2020-01-14 21:17

限量100萬張！全家便利商店推最神刮刮卡「鎮瀾宮保庇卡」　大獎抽30萬元頂級旅遊行程

2020-01-15 12:39

周五變天 冷空氣有機會升級大陸冷氣團

2020-01-15 10:12

整片雪白花海覆蓋枝頭！阿里山「李花」爆炸盛開中

2020-01-14 18:49

接單費調降 foodpanda外送員 醞釀明天罷工

2020-01-15 00:31

每日星座運勢／處女財運要向外開發 異性緣旺旺日

2020-01-15 00:00

同婚通過後6成男同志仍單身 2大理由為主因

2020-01-14 18:18

北捷官方認證 一張圖看銀髮族最愛去哪些捷運站

2020-01-15 13:14

吸全球600萬人朝聖 話題展覽「再見梵谷」台北展搶先看

2020-01-14 18:31

YouBike 2.0今於公館上路 前30分鐘僅2元

2020-01-15 11:22

【兒女心情】段致平／成就

2020-01-15 06:00

台鐵南港號誌故障 改搭北捷人潮增加

2020-01-15 09:04

30歲男厭倦工作想轉行 過來人給經驗勸三思

2020-01-14 18:14

家中桌牆上黏滿詭異「白芝麻」 網曝真相：一坨黃金

2020-01-14 17:52

春節去哪玩不用動腦！16條路線快收藏

2020-01-14 15:55

台鐵號誌故障大誤點 乘客：90分鐘才到站

2020-01-15 10:40

寶寶抓周到一半直接睡著…紀錄照曝光萬人笑翻：他在抓周公啦！

2020-01-15 15:48

台鐵今晨號誌故障民眾罵翻 影響破兩萬人

2020-01-15 09:23

【大叔的中年小事】程耀毅／老狗在做完蛋糕後

2020-01-15 06:00

火車大誤點 台鐵：8點34修復影響56列次、2萬3850人

2020-01-15 09:29

「春遊不塞車」懶人包／16條旅遊線、116個推薦景點

2020-01-15 10:26

8000株櫻花花海、粉紅隧道！靜岡「4大河津櫻名所」

2020-01-15 11:59

走跳世界／美食家談年菜 與老饕一起追年味

2020-01-15 00:11

奶油白+時尚灰！星巴克2020最新STANLEY聯名杯款曝光

2020-01-15 13:21

自行車載童3月合法 座椅限重又限歲

2020-01-15 00:09

影／火車誤點基中首次延後考試 學生：緊急關頭急死人

2020-01-15 11:58

蚵仔麵線的「紅」麵線不是靠染色！多一道工讓它久煮不爛

2020-01-14 20:19

53公分「巨型皮卡丘」！藏壽司扭蛋大升級＋8款新壽司

2020-01-15 16:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top