燦坤3C「全民購物節」開跑！75吋4K電視限量直降2萬元

鎖定農曆春節前除舊布新的最後一波採購潮，燦坤3C即日起至1月19日舉辦「全民購物節」，推出多項超殺優，多款電視直降萬元，還有每日限時限量優惠及會員獨享的豪華滿額禮、秒殺排隊商品，消費不限金額再送燦坤獨家設計的鼠年紅包袋。

燦坤3C精選SAMSUNG 75吋4K電視現省20,000元，活動價59,900元、限量500台，登錄再送總市價6,990元的SAMSUNG Soundbar N300與郵政禮券 ; Panasonic 65吋4K電視活動價29,900元、限量300台，再送獨家好禮。全民購物節期間購買指定電視額外加贈松井1.8L晶玻炫光濾網泡茶壺或松井5.5L無煙免油健康氣炸鍋。

年菜保鮮不可少的冰箱也有超級優惠，Panasonic日本原裝411公升旗艦ECONAVI五門變頻冰箱活動價39,900元、現省7,000元，還可享政府補助最高2,000元，原廠送真空彩樣燜燒鍋及7－ELEVEN商品卡，燦坤3C再獨家限量送市價4,999元的摩堤肋烤盤套組。

因應年終掃除需求，燦坤3C推出Dyson V10 Fluffy SV12無線吸塵器69折活動價15,888元、限量1,500台 ; 燦坤3C獨賣的roborock石頭掃地機器人第二代S6曜石黑活動價13,999元、限量2,000台，加贈3合1充電線。話題新品iPhone 11 Pro Max 256GB活動價42,400元、限量500台，再送市價1,980元的保護殼與保護貼；任天堂Switch藍／紅主機搭配指定遊戲片組合活動價12,799元、限量200台，獨家再送好禮。