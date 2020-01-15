台達8K投影跨界合作東京森美術館 打造夢幻藝品

台達8K投影技術為全球獨有，日本東京森美術館為滿足投影藝術作品高端需求，去年跨海向台達尋求技術支援，促成雙邊合作「未來與藝術展」，台達協助的展品「深度冥思」更成展覽焦點。台達品牌長暨台達電子文教基金會副董事長郭珊珊表示，透過8K投影細膩及色彩飽和的畫面表現，「深度冥思」帶觀眾進入真實卻又如夢似幻的空間。

●台達品牌長郭珊珊 親自解析「未來與藝術展」

森美術館「未來與藝術展」有上百件作品，從去年11月19日展出至今觀眾絡繹不絕。展區分為城市、建築、生命、倫理、社會等五項議題，每個藝術品會運用一項新科技結合創作，例如8K投影、AI智慧、AR技術，探討新科技如何改變未來。

當代藝術與新興科技融合講述生命等多重晦澀主題，對普遍觀眾而言相當費解。台達昨舉辦貴賓之夜，郭珊珊親自為賓客講述各項藝術品特色與內涵，讓展覽變得更平易近人卻也更顯深度。

●土耳其裔藝術家堅持8K投影 否則不如不做

土耳其裔藝術家Memo Akten是全球第一個為了完成作品，堅持運用8K投影技術的創作者，他曾嘗試用低解析度投放作品，但對效果相當不滿意，認為沒有8K投影不如不做。森美術館為爭取Memo Akten作品在「未來與藝術展」展出，去年找到全球唯一擁有8K投影技術的台達，才順利解決難題。

Memo Akten的作品「深度冥思」透過AI深度學習，將生命、愛情、忠誠、真理、美麗等人類抽象概念自動生成影像，串接為一小時的影音作品，再以台達3300萬畫素超高解析度投影在280吋大螢幕上。

●「深度冥思」畫面串接 如夢似幻

郭珊珊表示，作品畫面有時是花、教堂，有時又是海邊，每個畫面演進到下個畫面的過程都會呈現奇妙變化，感覺「不完全真實，有點夢幻的似曾相似」，引導觀者進入冥想空間。由於Memo Akten希望畫面顏色非常飽和，但解析度又要夠高，才能真實呈現每個點線面的變化，目前只有8K投影可完全滿足這項高標準的要求。

「深度冥思」將一個大螢幕切割成24個畫面，播放內容各異其趣。郭珊珊解釋，藝術家希望透過更多不同畫面，讓觀者直接搜尋最吸引自身的主題。靜坐觀賞作品彷彿忘記自己身在何處，拋開世俗塵念，全心全意灌注感情在畫面裡，還有觀眾感動哭泣，因觸動人生重要記憶。

●AI演算生成畫面 「沒人有威權決定美是什麼」

「深度冥思是全人類共同創作」，郭珊珊說，這項作品另一特色是以AI深度學習計算資料庫數據，才呈現出畫面影像，等於是幾千萬、幾億人對於各項主題的定義，代表沒有人可以決定希望、和平、美長得如何，更沒有人有威權決定影像畫面。

郭珊珊指出，「未來與藝術展」的每個藝術品都結合新技術，凸顯新技術如何改變未來生活。例如城市展區跟民眾息息相關，受氣候變遷影響，海平面將持續上升，藝術家思考「人們未來是不是要住在水面上？」因此真實模擬若海平面上升，城市該怎麼設計才能符合現實居住條件。

郭珊珊說，還有藝術家模擬在沙漠地做出零碳建築，房子低矮不需要太多建材，且房子跟房子間彼此蓋得很近，才能利用屋簷陰影擋住日照，讓行人走路不會感到炎熱，每個屋頂還有太陽能板，更設計電動接駁車，「這些背景資料都是真實狀況，用新科技探討人類未來生命。」

●科技人文爭議⋯ DNA植入人造耳朵聽得見嗎？

「但科技也帶來爭議」，郭珊珊指出，其中一個作品是藝術家用後代的DNA結合人造耳朵，已在世界巡迴展覽多次，引發不小討論，「這樣的耳朵聽得到嗎？是必要的嗎」？還有一個母猩猩帶著兩個小猩猩的大型雕塑作品，但仔細看，小猩猩是金髮、有些像人類小孩，表示小猩猩優化演進，但母猩猩的臉卻極其無奈哀傷，就是在探討人類需要更優化嗎？而優化就代表更好嗎？

另個展品將五個不同畫家的風格、概念分別植入到五隻機器手臂當中，這五隻手臂可同時繪畫不同主題，郭珊珊認為，機器未來可替代人類工作，但是不是可以做得更好？或者探討機器一致性、標準化的主題？