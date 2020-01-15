HUBLOT再攜手台北當代藝術博覽會 讓藝術跨界製表工藝

再度擔任台北當代藝術博覽會官方計時的宇舶表，也一同展出了包括法國當代大師Richard Orlinski的雕塑作品。圖／HUBLOT提供 分享 facebook

就如同品牌精神「Art Of Fusion（融合的藝術）」所要傳遞的概念，於是宇舶表（HUBLOT）再度成為台北當代藝術博覽會的官方計時夥伴。並在今年的展覽集結法國當代大師Richard Orlinski的雕塑作品、Sang Bleu刺青工坊創辦人，同時也是品牌大使Maxime Plescia-Buchi創作手稿等，讓與會者看見藝術如何跨界製表美學。

法國當代大師Richard Orlinski演繹宇舶表經典融合系列Olinski系列計時碼表。圖／HUBLOT提供 分享 facebook

從2015年開始，HUBLOT就陸續與不同領域的藝術工作者攜手，包括了已故的動態色彩大師Carlos Cruz-Diez、作品屢在拍賣會創下紀錄的岳敏君、塗鴉藝術家Mr. Brain Wash等9位當代傑出的創作者，短短的四年催生出近50款的聯名表款。不僅如此，HUBLOT也積極的參與不同的藝術展，像是上海的ART021上海廿一當代藝術博覽會，Art Chengdu國際當代藝術博覽會，以及再度擔任計時夥伴的台北當代藝術博覽會，關注藝術發展的用心，不言而喻。而且台北當代藝術博覽會從2019年創立以來，成功吸引了逾28,000名的參觀者，是台灣目前最重要的藝術盛會之一。

Sang Bleu刺青工坊創辦人，同時也是品牌大使Maxime Plescia-Buchi正在創作腕表設計。圖／HUBLOT提供 分享 facebook

台北當代藝術博覽會於1月16至19日舉行，呈獻來自世界各地近百家頂級畫廊，所帶來的優秀作品，身為合作夥伴的HUBLOT也在其中展出曾經合作過的藝術家作品，以及各具特色的聯名表款。最吸睛就是近年在藝術界掀起炫風的Richard Orlinski雕塑作品，顯眼的狂暴咆哮紅色金剛「Wild Kong」，以立體多角度切割線條打造就佇立於展間前，還對應出表殼、表圈和表盤有著多個切面構成的經典融合系列Olinski系列表款。而叫好又叫座的Sang Bleu系列表款，以獨特走時方式創造出視覺魔力讓消費者驚艷，其設計者Maxime Plescia-Buchi的創作手稿也在展出之列，同樣不容錯過。還有多幅從HUBLOT製表技術獲得啟發的畫作，能讓參觀者以藝術視角來賞析，讓人玩味。

除了擔任第二屆台北當代藝術博覽會的官方計時，宇舶表也透過實際行動詮釋愛藝術的精神。圖／HUBLOT提供 分享 facebook

HUBLOT的品牌執行長Jean-Claude Biver先生曾說「我們不是要打破過去，相反的，我們要透過連接過去與未來而向傳統致敬！」來闡述品牌堅持尊重傳統卻又執著創新的經營哲學。所以在品牌創立40年的時刻，HUBLOT選擇與台北當代藝術博覽會官方合作，透過時間記錄的角度見證台灣藝術界，走向國際的發展。同時，藉由跨界方式，串連起關心創作與製表工藝的人們，並以腕表的形式致敬當代藝術。因此品牌今年便以時間融合經典，以空間再現藝術，除了擔任官方計時，展覽期間也將在台北專賣店展出多款聯名表款，透過實際行動詮釋宇舶愛藝術的精神。

宇舶表經典融合系列Olinski系列計時碼表，鈦金屬表殼與表圈，共鑲嵌312顆鑽石，總重約2.04克拉，約97萬8,000元。圖／HUBLOT提供 分享 facebook

宇舶表Big Bang Unico Sang Bleu腕表，白色陶瓷表殼與表圈，約65萬1,000元。圖／HUBLOT提供 分享 facebook

宇舶表Big Bang One Click Sang Bleu All Black腕表，不鏽鋼拋光鍍黑表殼與表圈，共鑲嵌276顆黑色鑽石，約68萬4,000元。圖／HUBLOT提供 分享 facebook

宇舶表經典融合系列Olinski系列女表，18K皇金表殼、表圈，約70萬元。圖／HUBLOT提供 分享 facebook