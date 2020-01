跟媽媽要寶石送空姐！侯佩岑5歲兒懂撩妹

法國時尚品牌Roger Vivier發表全新春夏系列,前陣子剛演完電影的侯佩岑特別出席展演新品,除了大嘆「演員不好當」之外,還分享了家中對她穿搭最有意見的人不是老公,居然是兒子!

因為工作忙碌又要兼顧家庭,侯佩岑說自己其實很少有時間逛街,只能趁出席活動滿足購物慾,也因此練就「快、狠、準」的選物眼光,「鞋子跟包包我偏好經典款的設計,只要是經典款的包我就會入手,優雅好搭。鞋子主要就是要穿起來舒服,Vivier先生說6.5公分的鞋跟高度最能展現女性線條,走起來又舒服。」以前不太穿球鞋的她也表示,很喜歡Viv’ Run系列在運動風中保留增高效果的設計,又很休閒。今年他們也第一次出了男鞋款的Viv’ Run,我會想買給老公。」她也不排斥跟另一半穿設計元素有相呼應的情侶鞋。

講到穿搭,侯佩岑透露五歲的大兒子Ian是家裡唯一會管她穿什麼的人,「他對我露腿很有意見,常會問說『你今天穿這樣要去哪裡?你這樣出去人家會看你喔!』然後我還得解釋一番。」通常這種強烈的保護慾可能是出於兒子認為媽媽是世界上最漂亮的人的心態,「但我兒子也沒這樣想,他之前在飛機上看到一個空姐後問我『媽媽你有沒有寶石可以給我,我想送給她』,還說她比我漂亮。」除此之外Ian現在也非常獨立、有自己的想法,不太需要跟媽媽牽手,對自己的造型也很有主見,「其實這樣也好啦,我就先放他一馬,也放我自己一馬,等他想找我再陪他玩。」