寒假何處去？卡地亞美洲豹特展親子場 現正開放預約

每到寒暑假，如何安排家中小朋友的日常作息或戶外活動？常成為現代家長的思考難題。卡地亞上個月開展的「豹影迷蹤」美洲豹主題特展，除了是全球巡迴展覽的台灣首站、對公眾免費開放，更開闢具有專業導覽的親子場，鎖定讓大人和小朋友一同親身體驗、參觀，成為寒假親子同樂的最佳選擇之一。

「豹影迷蹤」特展去年已於十二月下旬開展，以卡地亞的靈感謬思「美洲豹」為主軸，並概分為「美洲豹女士」、「精湛工藝」、「靈動設計」為三大主軸。透過多樣化、電子互動的呈現，從具象到抽象，由工藝到設計，引領人更為貼近並領略這股自信、桀驁不馴而勇猛的精神之所在。

從初始已經規劃的「親子互動導覽場次」，由於原本預定的週六場次因預約人潮相當熱烈，此後特別加開了周日場次，而無論是周六或周日，兩日都有下午三點、三點半、四點與四點半，共四個場次，參觀完畢之後，小朋友更有機會得到一組美洲豹主題的拼圖。小朋友在手腦並用完成拼圖後，還能自行為拼圖上色，留下屬於自己獨一無二的美洲豹彩色拼圖，更是一次難得的親子共同體驗。