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年節送禮 福灣、GODIVA巧克力禮盒甜入心

2020-01-15 16:32聯合報 記者張芳瑜／即時報導

新年送禮，除了中、西式禮盒之外，巧克力力和也是近幾年的人氣選項之一。連年在世界巧克力大賽中奪下大獎的「福灣巧克力」，推出喜氣洋洋的「有福同享」系列禮盒；比利時品牌GODIVA也設計了鼠年限定的全新包裝，紅色、金色禮盒色系搭配金鼠和桃花為圖案，充滿濃濃的佳節氣氛。

福灣巧克力推出的「有福同享」系列禮盒共三組，有「金牌優選禮盒」、「茶香巧韻賞味禮盒」、「茶香巧韻品饕禮盒」，皆換上喜氣紅色禮盒腰封，分別裝入「世界最佳黑巧克力」大獎的「台灣一號屏東巧克力62%」、莊園可可茶、「台灣紅玉茶巧克力62%」等經典商品，讓過年佳節與家人團聚，一起品味台灣獨特的茶葉與可可。三款禮盒即日起於門市、官方網站同步販售。

GODIVA今年帶來多款以金鼠和桃花為圖案的限量新年巧克力系列禮盒，其中也裝入新年限量巧克力，包括新年黑巧克力醬黑巧克力、新年胡桃蓉牛奶巧克力、檸檬慕斯白巧克力，三款以果仁、檸檬果香口味，與比利時經典巧克力創意結合，帶來醇厚濃郁又不失清新口感的獨特滋味。1/24前，消費滿2,888元，GODIVA MEMBERS可獲贈鼠年紅包組、GODIVA VIP 可獲贈鼠年紅包組與2020 GODIVA桌曆；消費滿6,000元，即可獲贈GODIVA冰飲品兌換券6張。

福灣「茶香巧韻品鑒組」售價1,590元。圖／福灣巧克力提供
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福灣「茶香巧韻賞味禮盒」售價1,240元。圖／福灣巧克力提供
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GODIVA新年松露巧克力鐵盒10顆裝，售價750元。圖／GODIVA提供
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福灣「金牌優選禮盒」售價650元。圖／福灣巧克力提供
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GODIVA新年巧克力禮盒18顆裝，售價2,300元。圖／GODIVA提供
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巧克力可可

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