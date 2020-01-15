珠寶東西軍 周冬雨PK瑞絲薇斯朋 藏在耳畔的貴氣

欣賞一個人的品味，風格其實是從細節點滴積累。造型華麗繁複的頂級珠寶誰不喜歡，但珠寶也需穿戴得宜，才能從細節處醞釀出驚艷。欣賞珠寶造型，紅毯上的影星會是絕佳示範，而同樣佩戴耳環，近期便有西方的瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）和東方的周冬雨、各展風華。

瑞絲薇斯朋出席紐約影評人協會獎時，一身黑色連身刺繡洋裝、並飾有白色花形裝飾。除了時裝採黑白色系，腳上的鞋履也是米色的細跟高跟鞋，走簡約路線。就因為這樣簡約的色系、凸顯了瑞絲薇斯朋配戴的LHeure du Diamant系列的18K白金環型耳環，因為全身黑、白色系，讓鑲有祖母綠的鑽石耳環以翠綠鮮色、脫穎而出；值得一提的是：瑞絲薇斯朋手上的Green Carpet系列鑽石戒指獲公平採礦認證，奢華、但同時帶有公平環保意識。

曾以《七月與安生》獲得第五十三屆金馬獎影后的大陸九年級女演員周冬雨，近期剛有新劇《少年的你》於Netflix上架。日前出席微博之夜時，則以一襲亮黃色洋裝展現青春俏麗。而不能忽視的則有其耳畔的Boucheron寶詩龍Animaux動物系列蜂鳥耳環。又被趣稱為「森林女神」、「彗星」的蜂鳥，以其輕巧印象深植人心。蜂鳥變身鑽石耳環後體積依然輕巧、再搭配上周冬雨手指配戴的同系列玫瑰金刺蝟戒指，讓周冬雨宛如全身為小動物包圍般、散發可親的森林氣息。