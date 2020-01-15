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奶油白+時尚灰！星巴克2020最新STANLEY聯名杯款曝光

2020-01-15 13:21聯合報 記者張芳瑜／即時報導

新的一年，星巴克第一彈與STANLEY聯名系列商品曝光！時尚又兼具質感與實用性的STANLEY系列商品，將於1月21日全台實體門市、線上門市同步推出。這次聯名系列商品以溫潤柔和的奶油白，搭配個性風尚灰，呼應初春的柔和氣息，全系列商品一共六款，結合STANLEY保溫功能的特性，推出多款不鏽鋼杯、不鏽鋼瓶，及餐食罐，商品上還有星巴克簡練的文字設計，極具質感，杯控們快記下開賣時間準備搶購。

「STANLEY聯名商品限購辦法」

上市時間：2020/1/21當日各門市營業開始時間。線上門市1/21凌晨零時同步銷售。

限購辦法：

(1)商品上市當日，指定STANLEY + STARBUCKS聯名商品，每位顧客每次結帳，每款指定商品各限購乙個。如有額外數量的購買需求，需重新排隊。2020/1/22起則不受此限。

(2)商品上市當日，指定STANLEY + STARBUCKS聯名商品請直接至櫃台結帳購買。

(3)商品以各門市現場庫存為主，售完為止。

(4)車道型門市的車道服務不接受排隊購買。

(5)在購買當下請務必現場檢查商品，確認後再結帳購買。聯名商品無法提供換貨服務(僅能退貨)。

(6)線上門市活動辦法，請依各購買平台公告為準。

(7)本活動僅限台灣地區，本公司保留活動變更及調整之權利，如有變動請依星巴克網站公告為主。

STANLEY16OZ Creamy不鏽鋼杯，售價1,150元。圖／星巴克提供
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STANLEY Creamy餐食罐，售價1,180元。圖／星巴克提供
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STANLEY Creamy GO不鏽鋼杯，售價1,380元。圖／星巴克提供
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STANLEY+Starbucks共推出六款聯名商品。圖／星巴克提供
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STANLEY16OZ Creamy不鏽鋼瓶，售價1,350元。圖／星巴克提供
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STANLEY1.4L Creamy不鏽鋼瓶，售價2,100元。圖／星巴克提供
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STANLEY Creamy 不鏽鋼TOGO冷水杯，售價1,250元。圖／星巴克...
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