萊爾富推「全國電子商品提貨券」！家電、筆電限時限量4折起

農曆春節前各大通路卯足全力搶買氣，萊爾富首度與全國電子攜手推出商品提貨券，開創票券新零售，即日起可即時透過萊爾富門市的線上機台Life－ET選購全國電子的商品，並於萊爾富門市完成付款，再持紙本票券到全台任一家全國電子門市進行商品提領，除了獨享Dyson無線吸塵器、Apple TV 4K等精選商品限時限量4折起優惠之外，即日起至2月11日於全台萊爾富門市Life－ET機台購買全國電子任一款商品，結帳時出示會員身分還可獲得萊爾富Hi點2倍送。

萊爾富全國電子商品提貨券首波精選約70款全國電子實體通路與電商平台的商品，搬到萊爾富門市Life－ET機台販售，包括電視、電腦、平板、穿戴裝置、除濕機、吸塵器等，即日起至2月11日前，祭出限時限量最低4折起的超殺優惠，像是Dyson V8 Carbon Fibre SV10E無線吸塵器新春優惠價13,888元，限量100組；伊萊克斯HEPA版吸塵器新春優惠價9,900元，限量100組；另外還有Acer A114超值輕薄筆電新春優惠價9,490元、聯想S145四核心超值筆電新春優惠價9,990元、AirPods搭配充電盒新春優惠價4,330元、Apple TV 4K TV 32GB新春優惠價5,699元等限量爆殺商品。