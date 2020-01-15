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萊爾富推「全國電子商品提貨券」！家電、筆電限時限量4折起

2020-01-15 13:15聯合報 記者陳立儀／即時報導

農曆春節前各大通路卯足全力搶買氣，萊爾富首度與全國電子攜手推出商品提貨券，開創票券新零售，即日起可即時透過萊爾富門市的線上機台Life－ET選購全國電子的商品，並於萊爾富門市完成付款，再持紙本票券到全台任一家全國電子門市進行商品提領，除了獨享Dyson無線吸塵器、Apple TV 4K等精選商品限時限量4折起優惠之外，即日起至2月11日於全台萊爾富門市Life－ET機台購買全國電子任一款商品，結帳時出示會員身分還可獲得萊爾富Hi點2倍送。

萊爾富全國電子商品提貨券首波精選約70款全國電子實體通路與電商平台的商品，搬到萊爾富門市Life－ET機台販售，包括電視、電腦、平板、穿戴裝置、除濕機、吸塵器等，即日起至2月11日前，祭出限時限量最低4折起的超殺優惠，像是Dyson V8 Carbon Fibre SV10E無線吸塵器新春優惠價13,888元，限量100組；伊萊克斯HEPA版吸塵器新春優惠價9,900元，限量100組；另外還有Acer A114超值輕薄筆電新春優惠價9,490元、聯想S145四核心超值筆電新春優惠價9,990元、AirPods搭配充電盒新春優惠價4,330元、Apple TV 4K TV 32GB新春優惠價5,699元等限量爆殺商品。

為了方便大眾辦年貨，萊爾富攜手台灣宅配通推出「金鼠賀歲開心買年貨，輕鬆宅回家」活動，即日起至1月23日提供年貨宅配服務，包括迪化街商圈的萊爾富迪化店、同達店以及台北車站商圈的萊爾富同安店、同京店、京站店等5家指定門市，現場提供S95規格常溫優惠價109元、低溫優惠價188元，並免費附贈年貨紙箱（限量送完為止），上網登錄還有機會抽IRIS IC－FAC2除蟎吸塵器、米家IH電子鍋、小米藍牙耳機等好禮。

萊爾富首度與全國電子跨業合作，於Life－ET機台推出全國電子商品提貨券。圖／萊...
萊爾富首度與全國電子跨業合作，於Life－ET機台推出全國電子商品提貨券。圖／萊爾富提供
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即日起至1月23日萊爾富結盟宅配通提供5家指定門市限時駐點宅配到府服務，提供S9...
即日起至1月23日萊爾富結盟宅配通提供5家指定門市限時駐點宅配到府服務，提供S95規格常溫優惠價109元、低溫優惠價188元，並免費附贈年貨紙箱（限量送完為止）。圖／萊爾富提供
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萊爾富新推出的全國電子商品提貨券，首波精選約70款全國電子實體通路與電商平台的商...
萊爾富新推出的全國電子商品提貨券，首波精選約70款全國電子實體通路與電商平台的商品，包括電視、電腦、平板、穿戴裝置、除濕機、吸塵器等。圖／全國電子提供
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萊爾富首度攜手全國電子推出商品提貨券。圖／萊爾富提供
萊爾富首度攜手全國電子推出商品提貨券。圖／萊爾富提供
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