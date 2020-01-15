NHK指定台達8K投影技術轉播東奧 臨場感破表

台達8K投影技術獨步全球，吸引日本東京知名森美術館指定使用在藝術影像作品，呈現壯闊與唯美之感。此外，NHK正如火如荼準備今年夏天全球矚目的東京奧運，為讓更多觀眾能同步收看轉播賽事，已請台達協助8K投影技術，以超高3300萬畫質投射在超大屏幕上，完整捕捉並真實呈現運動員每個競技動作和表情細節，觀眾臨場感破表。

●3千3百萬超高畫素 投影800吋大屏幕

台達昨天在東京森大樓舉辦8K貴賓之夜，吸引上百名頂尖日本企業高層親自體驗8K投影的震撼效果和全新觀看體驗。8K投影作為先進的台達獨家科技，聽在一般民眾耳裡較為陌生，台達永續長周志宏舉例，現代智慧型手機絕大部分都具有3千萬以上畫素，最多搭載6點多吋的小螢幕，就能有非常完美精緻的表現，但同樣的畫素規格移轉到電腦或更大的螢幕，效果將明顯弱化。

周志宏指出，台達的8K投影技術擁有世界最高亮度3萬6000流明，以及3千3百萬的超高畫素，不但能投射夠亮還要夠遠，才能展現在700吋至800吋的超大屏幕上，但精緻度、解析度卻如同人手一支的智慧型手機一樣，有非常高品質的畫面表現，令人驚嘆。

●衣服絲線、耳環光澤 8K技術完美呈現

周志宏說，8K投影大屏幕可創造非常震撼的壯闊效果，卻同時能鉅細靡遺展現所有唯美的細節，像是草莓表皮纖毛、衣服細絲線、甚至耳環的微弱光澤。不過，雖然8K投影已到位，但要完整傳輸這種高品質畫質需要5G技術加速成熟，才能促使外界投入創造更多元的影像內容，進而讓8K投影技術全面普及化。

知名土耳其裔展演藝術家Memo Akten影音藝術作品「深度冥想」（Deep Meditation）透過畫面串接呈現生命、愛情、忠誠等抽象意涵，而每個畫面演進過程必須使用高解析度投影才能凸顯精巧細節，又同時要投影在大螢幕展現作品的壯闊之美，因此要求使用8K技術。

●尋找8K技術 日本森美術館跨海來台

森美術館為爭取Memo Akten作品，積極尋找可提供8K投影技術的業者，而全球目前僅台達研發出8K投影技術，森美術館因此同步與台達日本及台北窗口聯繫，還親自到台灣敲定細節，才促成「深度冥想」在森美術館順利展演。

台達品牌長暨台達電子文教基金會副董事長郭珊珊表示，Memo Akten深諳投影跟AI技術，才能將科技與人文完美融合成一件藝術作品。若鑽研影像藝術的人不懂技術，很難瞭解怎樣的配備才能符合作品意義，Memo Akten並非單純認為8K投影是最新技術才堅持使用，而是希望每個影像串接過程中，都要細膩、誠實交代畫面，引導觀眾進入冥想中，這種品質目前只有台達8K能辦到。

●東奧轉播、紀錄片 8K投影跨領域合作

日本向來重視影像技術，NHK為了準備今年東京奧運，希望提升視訊品質到更高境界，立刻相中台達8K技術，將應用於今年賽事轉播。郭珊珊還說，台達電子文教基金會2018年就與NHK Enterprises合作，耗時一年半時間，在去年推出全球首支8K環境紀錄片「水起・台灣」，揭示水資源在氣候變遷下所受到的巨大挑戰，除了在亞洲巡迴展演，持續在NHK BS 8K衛星頻道播放至今。